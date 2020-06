ABC Lohjan laaja palvelukirjo jälleen tarjolla - täysin uudistuneessa ympäristössä

ABC Lohja on kevään aikana uudistunut raikkaan nykyaikaiseen ilmeeseen. Uudistukset myötä ABC Lohjan asiakkaille voidaan tarjota entistä viihtyisämmät tilat ja sujuvammat palvelut.

Poikkeuskevään aikana ABC Lohjalla ei levätty laakereilla, vaan liikennemyymälä uudistui kaikessa hiljaisuudessa täysin uuteen, raikkaaseen ilmeeseen. Myös uusia toiminnallisuuksia löytyy niin matkailijoita kuin paikallisia ihmisiä helpottamaan.

Nyt ABC Lohjan laaja palvelukattaus on pienillä rajoituksilla jälleen asiakkaiden käytössä.

”Olemme innoissamme, kun pääsimme avaamaan uudet viihtyisät tilat asiakkaille ja vihdoin herkut voi nauttia myös paikan päällä. Meidän ravintolan asiakastilojen etuna tässä tilanteessa on avaruus – meillä ei tarvitse istua vieri vieressä vaan tilaa on levähtää väljemminkin. Turvallisuusseikat otetaan toki muutenkin edelleen huomioon: Vitriinistä otettavat makeat ja suolaiset kahvileivät ovat tarjolla yksittäispakattuina, ja noutopöydän sijaan tarjolla on poikkeusajan vuoksi pöytiin tarjoiltava päivän annos. À la carte -lista uudistui kevään aikana ja kesä täydentää listaa. Nämä ja tietysti Hesburgerin tuotteet saa edelleen mukaan myös take away -annoksina”, kertoo SSO:n liikennemyymälöiden ryhmäpäällikkö Maarit Rissanen.

”ABC-marketissa tehtiin tyylikäs kasvojen kohotus ja myös siellä voimme nyt palvella asiakkaamme entistäkin paremmin. Myös kokoustilat ja -välineet uudistuivat palaverien järjestäjien iloksi. Uutuutena ravintolan puolelle tuotiin myös rauhallisempi nurkkaus, joka palvelee muunneltava toimistotilana etätyöhön tai pieniin palavereihin. Uudistettu lasten leikkipaikka sisällä joudutaan vielä hetken pitämään rajoitusten vuoksi kiinni, mutta toivottavasti sekin päästään pian avaamaan pikkuväelle. Ulkona sijaitseva muumileikkipaikka ja terassi palvelevat”, luettelee Rissanen.

Rajoitusten vuoksi toiminta ABC-liikennemyymälöissä poikkeaa toistaiseksi joiltain osin normaaliolosuhteista, mutta kaikki tutut palvelut ovat tarjolla. Normaalisti 24h asema palvelee toistaiseksi joka päivä 6.00-23.00. Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan kaikin tavoin. ABC-asemilla jatketaan tehostettua hygieniaa ja turvallista asiointia edistäviä ratkaisuja, kuten kassapleksejä, etäisyydestä kertovia tarroja ja saatavilla olevaa käsidesiä sisäänkäynneillä. Asiakaspöydät ja istumapaikat sijoitellaan riittävillä turvaväleillä tai osa niistä poistetaan käytöstä.

Henkilökunnallamme on tarkka ohjeistus henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen. Tärkeässä roolissa on myös asiakkaidemme opastaminen turvalliseen asiointiin. Sitä tehdään muun muassa kuulutusten, lattiatarrojen ja julisteiden avulla. ”Meillä on yli sadan kohdan listaus, joka sisältää kaikki toimenpiteet turvallisen ja poikkeusoloissakin helpon asioinnin edistämiseksi. Toki jokaisen pitää vieläkin itse huolehtia yleisistä ohjeista esimerkiksi turvavälejä koskien. Myös siitä on tehty mahdollisimman helppoa selkein ohjein ja opastuksin”, kertoo Rissanen.