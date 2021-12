ABC Piihovi uudistui entistä houkuttelevammaksi

Vuosien saatossa ABC Piihovista on tullut yksi Suomen suosituimmista liikennemyymälöistä. Se avattiin vuonna 2003 parahiksi ennen Turun ja Helsingin välisen moottoritien valmistumista. Asiakasvirtoja sinne tuo myös Somerontietä pitkin kulkeva vilkas poikittaisliikenne. Piihovi palvelee ABC-liikeidean mukaisesti monipuolisesti myös lähiseudulla asuvia ja siellä vapaa-aikaansa viettäviä.

Remontti on toteutettu ravintolassa, marketissa, saniteetti- ja aulatiloissa vaiheittain niin, että liikennemyymälä on voitu kuitenkin pitää koko ajan auki.

ABC Piihovin sisätilat ovat kokeneet täydellisen muutoksen. Uusi ilme on raikas, valoisa ja kutsuva. Ravintola–kahvilamaailma muodostuu edelleen noutopöydästä, vitriinistä suolaisine ja makeine herkkuineen, Arnold´sin donitsit, à la carte -keittiön tarjonnasta sekä laajasta burgervalikoimasta. Uusia makuelämyksiä myös luvassa, pizzabuffa, paikallisia annoksia sekä erikoiskahvit.

– Asiakkaiden toiveesta olemme nostaneet listalle annoksia Salossa ja Lohjalla sijaitsevien suosittujen Antonio-ravintoloidemme tarjonnasta. Raaka-aineissa suosimme paikallisia vaihtoehtoja. Kotimaisuus ja paikallisuus korostuvat myös ABC Marketin monipuolisessa ja laajassa valikoimassa, ryhmäpäällikkö Maarit Rissanen SSO:sta kertoo.

ABC Piihovissa palveleva market on uudistunut ABC Marketiksi. Sen valikoimat on räätälöity palvelemaan entistäkin paremmin liikkuvat asiakkaat tuoden esille muun muassa enemmän nopeita ja helppoja take away -ratkaisuja. Marketin uudistamisen johtotähtinä ovat olleet energiatehokkuuden parantaminen ja energian säästäminen. Kylmäkalusteet edustavat uusinta teknologiaa ja kaikki kalusteet ovat ovellisia. Ympäristövastuullista ajattelua toteuttavat myös mittarikentällä olevat sähköautonlataus- ja kaasuautojen tankkausmahdollisuudet. Erityisesti sähkölatausmahdollisuuksia kehitetään vahvasti lähitulevaisuudessa. Piihovin tontilla toimii edelleen myös raskaan liikenteen tankkauspiste.

– Vaikka avajaiset koronatilanteen vuoksi ovat pienimuotoiset, toivotamme kaikki asiakkaat sydämellisesti tervetulleiksi ABC Piihoviin. Toivomme, että tiellä liikkujien lisäksi yhä useammat paikalliset ihmiset vauvasta vaariin ottavat nämä uudistuneet lähipalvelut omakseen, Maarit Rissanen sanoo.

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:lla on yhteensä 4 ABC-liikennemyymälää, 2 SSO Liikennemyymälää, 9 ABC-automaattiasemaa sekä 3 CarWash-autonpesupistettä. ABC Piihovissa työskentelee n.33 palvelualojen ammattilaista. Liikennemyymälä on auki kello 5–24 vuoden jokaisena päivänä.