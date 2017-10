Abipäiville odotetaan liki viittätuhatta kävijää – iltaohjelma lukiolaisten vanhemmille ke 1.11.

Oulun yliopiston Abipäivät järjestetään Linnanmaan kampuksella keskiviikkona 1.11.2017 klo 9.00–14.30 ja torstaina 2.11.2017 klo 10.00–15.30. Lisäksi ensimmäisen tapahtumapäivän iltana keskiviikkona 1.11.2017 klo 17.30–20.30 ovet ovat avoinna lukiossa tai ammattiopistossa opiskelevan nuoren huoltajille ja muille läheisille.

Mukaan voi ottaa myös jatko-opintojaan miettivän nuoren itsensä. Sisäänkäynti tapahtumiin R-ovesta, Erkki Koiso-Kanttilan katu, Oulu.

Yliopisto-opiskelu tutuksi Vanhempainstartissa 1.11.2017

Oulun yliopisto esittäytyy Vanhempainstartissa puheenvuoroin kahteen kertaan, klo 17.30–18.30 sekä klo 19.00–20.00, paikkana Tellus Innovation Arena, Stage, Oulun yliopisto. Ensimmäistä, klo 17.30 alkavaa puheenvuoroa voi seurata myös verkossa https://connect.funet.fi/tellus

klo 17.30/19.00 Tervetuloa yliopistoon – koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä

klo 17.45/19.15 Lukion ainevalintojen merkitys – professori Hanni Muukkonen-van der Meer

klo 18.00/ 19.30 Yliopistoon hakeminen – johtava koulutusasiantuntija Vuokko Iinatti

klo 18.20/ 19.50 Opiskelijoiden asumispalvelut – palvelupäällikkö Jari Simonen, PSOAS – Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö

Oulun yliopiston koulutusalojen esittelypisteet ovat avoinna non-stop koko tapahtuman ajan. Kierrä ja kysele yliopisto-opiskelusta, paikalla opiskelijoita ja henkilökuntaa.

Kahvitarjoilun arvioimiseksi pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon, mutta paikan päälle voi myös tulla ilmoittautumatta.

Abipäiville tulossa 4800 lukiolaista opinto-ohjaajiensa kanssa

Odotamme päivätapahtumaamme 4800 lukiolaista, joista lähes tuhat on ensimmäistä tai toista vuotta lukiossa opiskelevia. Esittelyssä ovat kevään 2018 yhteishaun hakukohteet sekä avoimen yliopiston kurssivalikoima. Tänä vuonna tarjoamme Tellus Innovation Arenalla maistiaisia kansainvälisestä opiskelijakokemuksesta: Festival of Cultures -tapahtumassa on eri maiden kulttuuriständejä ja tietoa vaihto-opiskelukohteista. Tämä tapahtuma pyörii molempina päivinä klo 10–14.

Molemmissa tapahtumissamme pääsee tapaamaan eri alojen yliopisto-opiskelijoita ja saamaan heiltä ensi käden tietoa opiskelukokemuksesta Oulun yliopistossa.

Lisätietoa tapahtumista:

www.oulu.fi/yliopisto/abipaivat

www.oulu.fi/yliopisto/vanhempainstartti