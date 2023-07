ABOUT YOU, YOOX Net-a-Porter ja Zalando vahvistavat muotibrändien ymmärrystä ilmastotavoitteista

LONTOO, HAMPURI, BERLIINI 13. heinäkuuta 2023 // ABOUT YOU, YOOX Net-a-Porter ja Zalando laajentavat Fashion leap for climate -ohjelmaansa. Yhteistyön toinen vuosi käynnistyy heinäkuussa 2023, jolloin kolme johtavaa verkkokauppaa avaa yhdessä perustamansa ilmastotiedon oppimisalustan 250 kumppanibrändinsä käyttöön. Ohjelman ensimmäisenä vuonna siihen osallistui 55 brändiä.

ABOUT YOU:n, YOOX Net-a-Porterin ja Zalandon yhteistyössä perustama Fashion leap for climate -oppimisalusta tukee muotibrändejä hiilijalanjäljen mittaamisessa ja ilmastotieteen mukaisten tavoitteiden asettamisessa. Ensimmäisenä toimintavuonna oppimisalustaa käyttäneet kumppanibrändit ovatkin kokeneet sen hyödylliseksi; heidän ymmärryksensä tieteeseen perustuvista ilmastotavoitteista (science-based targets, SBT) on kasvanut 85 prosenttia oppimisohjelman suorittamisen aikana.

Kaikki ohjelmaan tähän mennessä osallistuneet kumppanibrändit ilmoittivat, että he suosittelevat Fashion leap for climate -ohjelmaa ja että sieltä saatu tieto antaa heille paremmat valmiudet asettaa tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita. Yli puolet osallistuneista arvioi, että he aikovat asettaa SBT:nsä seuraavan vuoden aikana. Lähes kaikki (91 %) korostivat arvostavansa oppimisalustan tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia, jotka rohkaisivat keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia kestävän kehityksen asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa.

Ensimmäisenä toimintavuonna kerätyt kokemukset auttavat Fashion leap for climate -ohjelman perustajia optimoimaan oppimisalustaa, jotta se palvelee yhä paremmin tieteellisten ilmastotavoitteiden asettamisessa. Toisena vuonna ABOUT YOU, YOOX Net-a-Porter ja Zalando keskittyvät tarjoamaan vielä enemmän arvoa ja joustavuutta laajemmalle joukolle kumppanibrändejä. Osallistujat voivat nyt opiskella täysin itsenäisesti tai liittyä kahdeksan viikon live-kurssiin, joka tarjoaa räätälöityä tukea.

Ohjelma on olennainen osa kaikkien kolmen verkkokauppayrityksen ilmastotavoitteita. Jokainen niistä pyrkii tukemaan kumppanibrändiensä päästöjen vähentämistä omien Scope 3 -tavoitteidensa saavuttamiseksi. Yritykset arvioivat, että ohjelman kattavuutta on mahdollista laajentaa jatkossa, jotta se olisi kaikkien kumppanibrändien ja laajemman teollisuuden saatavilla.

”Uskomme ABOUT YOUssa, että yhteistyö ja läpinäkyvyys ovat avainasemassa kestävässä muutoksessa koko toimialalla. Tämä kasvattaa vastuullisuutta ja vertailukelpoisuutta yritysten välillä ja ohjaa muotialaa positiiviseen muutokseen. Olemme ylpeitä Fashion leap for climate -oppimisohjelman hyvistä tuloksista ja innokkaita aloittamaan ohjelman toisen vuoden Zalandon ja YOOX Net-a-Porterin kanssa. Kumppanibrändiemme onnistuneet oppimismatkat ovat tärkeitä askelia oikeaan suuntaan. Kestävän muutoksen aikaansaaminen vaatii yhteisiä aloitteita koko toimialalta”, toteaa Hannes Wiese, Co-CEO, ABOUT YOU.

”YOOX Net-a-Porter on sitoutunut kunnianhimoisiin tavoitteisiin, jotta voimme vähentää ympäristövaikutuksiamme. Kumppanimme ovat luksusmuodin halutuimpia brändejä, ja olemme ylpeitä voidessamme tukea heitä menestymään ja pienentämään yhteistä hiilijalanjälkeämme. Fashion leap for climate -ohjelma saavutti ensimmäisenä vuonna lupaavia tuloksia, ja olemme innoissamme voidessamme aloittaa toisen vuoden yhteistyössä ABOUT YOUn ja Zalandon kanssa. Tämä aloite on esimerkki toimialan laajuisesta yhteistyöstä, joka perustuu yhteiselle tavoitteelle luoda muodille kestävämpi tulevaisuus", sanoo Alison Loehnis, vs. toimitusjohtaja, YOOX NET-A-PORTER.

"Zalandossa olemme sitoutuneet tuomaan alan eri sidosryhmät yhteen, jotta haasteisiin voidaan vastata yhdessä. Uskomme, että tämä on olennaista positiivisten vaikutusten aikaansaamiseksi koko toimialalla. Olemme ylpeitä saadessamme käynnistää Fashion leap for climate -ohjelman toisen vuoden yhteistyössä ABOUT YOUn, YOOX Net-a-Porterin ja Quantisin kanssa. Ohjelma on yksi tärkeimmistä yhteistyöhankkeistamme, ja se auttaa kumppaneitamme asettamaan omat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteensa. On hyvin rohkaisevaa nähdä, miten ensimmäiset kumppanibrändimme ovat jo suorittaneet oppimismatkan ja miten se on lisännyt heidän luottamustaan ottaa askeleita kohti ilmastotoimia. Uskomme, että tällaiset kumppanuudet ovat edistyksen liikkeellepaneva voima ja että pitkäkestoiset vaikutukset saavutetaan vain yhteistyöllä", toteaa David Schneider, Co-CEO, Zalando.

Fashion leap for climate -oppimisalusta on täysin ABOUT YOUn, YOOX Net-a-Porterin ja Zalandon sponsoroima, ja sitä luotsaa kestävän kehityksen konsulttiyritys Quantis. ABOUT YOU, YOOX Net-a-Porter ja Zalando kutsuvat ohjelmaan mukaan kumppanibrändejään, jotka haluavat oppia mittaamaan kasvihuonekaasupäästöjä, asettamaan ilmastotieteeseen perustuvia tavoitteita ja toimittamaan ne SBTi:lle, sekä jälleenmyyjiä, jotka ovat kiinnostuneita nopeuttamaan tieteeseen perustuvien tavoitteiden käyttöönottoa kumppanibrändiensä keskuudessa. Aiheesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä: info@fashionleapforclimate.com

Lisätietoja Fashion leap for climate -ohjelmasta: https://fashionleapforclimate.com/

TIETOA ABOUT YOUSTA

ABOUT YOU digitalisoi shoppailun luomalla inspiroivan ja henkilökohtaisen ostokokemuksen älypuhelimella. ABOUT YOUn painopiste on asiakkaissa, joita tuetaan ilmaisemaan itseään yksilöllisen muodin kautta. Verkkosivusto aboutyou.com ja useita palkintoja voittanut ABOUT YOU -sovellus tarjoavat asiakkaille monipuolista inspiraatiota ja yli 600 000 tuotetta noin 3 800 brändiltä. ABOUT YOUlla on yli 45 miljoonaa yksittäistä aktiivista kuukausikäyttäjää, mikä tekee siitä yhden Euroopan suurimmista muodin verkkokaupoista. Se toimii kaikilla manner-Euroopan avainmarkkinoilla ja tarjoaa maailmanlaajuisesti toimitusvaihtoehtoja noin 100 maahan. SCAYLEn kautta ABOUT YOU tarjoaa patentoitua verkkokauppateknologiaansa ohjelmistopalvelutuotteena brändeille ja jälleenmyyjille kansainvälisen D2C-liiketoiminnan kasvattamiseksi. ABOUT YOUn osakkeet on listattu Frankfurtin pörssissä.

TIETOA YOOX NET-A-PORTERISTA

YOOX NET-A-PORTER on johtava ylellisyys- ja muotialan verkkokauppayritys. Se koostuu neljästä usean tuotemerkin verkkokaupasta, NET-A-PORTER, MR PORTER, THE OUTNET ja YOOX, ja se yhdistää asiakkaat maailman halutuimpiin tuotemerkkeihin tarjoten heille erinomaisen tyylin ja moitteetonta palvelua. Lisäksi YOOX NET-A-PORTERIN LIPPULAIVAMYYMÄLÄT tekevät yhteistyötä maailman johtavien luksusbrändien kanssa tehostaakseen omia verkkokauppakohteitaan. YOOX NET-A-PORTERilla on 5,3 miljoonaa asiakasta 180 maassa, ja se palvelee asiakaskuntaansa paikallisesti ympäri maailmaa toimistoverkostonsa ja toimintojensa kautta Yhdysvalloissa, Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä yhteisyrityksensä Alibaban kanssa Kiinassa ja Symphony Investmentsin kanssa Lähi-Idässä. Sen toimintaa ohjaa YOOX NET A PORTERin Infinity 2030 -strategia, pitkäaikainen sitoutuminen kestävämmän ja kierrätettävämmän muotijärjestelmän rakentamiseen. Hyödyntämällä yli 20 vuoden aikana kertynyttä dataa ja oivalluksia YOOX NET-A-PORTER jatkaa asiakaspolun jalostamista tekoälyn, lisätyn todellisuuden, digitaalisen ID:n ja muiden seuraavan sukupolven teknologioiden avulla. YOOX NET-A-PORTER on osa Richemontia.

TIETOA ZALANDOSTA

Zalando (https://corporate.zalando.com) on yksi Euroopan johtavista muodin ja lifestylen verkkoalustoista. Berliinissä vuonna 2008 perustettu Zalando tarjoaa muotia päästä varpaisiin yli 51 miljoonalle aktiiviselle asiakkaalle 25 markkina-alueella. Valikoimiimme kuuluu vaatteita, kenkiä, asusteita ja kosmetiikkaa. Merkkivalikoimaamme lukeutuvat sekä kansainvälisesti tunnetut nimet että paikalliset brändit. Zalandon verkkokauppa on kohtaamispaikka inspiraatiolle, innovaatiolle ja ostoksille. Euroopan muodikkaimpana teknologiayhtiönä Zalando pyrkii kehittämään digitaalisia ratkaisuja tarjotakseen kokonaisvaltaisen muotielämyksen asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen sekä kaikille niille, jotka ovat muovaamassa Zalandon tarinaa. Tavoitteenamme on toimia muodin lähtöpisteenä ja kestävänä alustana, jolla on positiivinen nettovaikutus ihmisille ja maapallolle.