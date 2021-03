Adeccon kesätoimitusjohtajan haku tarjoaa kymppitonnin lisäksi ohituskaistan hyviin hommiin

Adeccon kesätoimitusjohtajan paikka on taas auki. Huhtikuun puolivälissä valittavat henkilöt saavat kuukaudeksi johtaakseen Adeccon maayhtiön, ja palkkakin on toimitusjohtajatasoa. Hakijoille ei ole ennakkovaatimuksia: täysi-ikäisyys ja rohkeus riittää. Haku on auki 19.3.2021 saakka.

Adecco Groupin globaalissa kampanjassa kesätoimitusjohtajan paikkoja on tarjolla yksi jokaisessa maassa, ja paikkaan tulee tyypillisesti tuhansia hakemuksia. Kymmenen tuhannen euron kuukausipalkka houkuttelee hakijoiksi monenlaisia kandidaatteja, mutta joukossa on joka vuosi varsin paljon hyviä kandidaatteja muihinkin vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Adeccon CEO for One Month -kampanja alkoi Pohjoismaista, tänä päivänä mukana on lähes koko Adecco Groupin globaali organisaatio. Kansainvälisen yhteistyön ja työmahdollisuuksien lisääminen on luonteva lisä paikalliseen kampanjointiin. Pohjoismaiset hakijat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja Adeccon toimintaan, mutta varsinainen täky on mahdollisuus osallistua koko Adecco Groupin globaalin konsernitoimitusjohtajan rekrytointiprosessiin, joka huipentuu syyskuussa.

Adecco on iso henkilöstöpalveluyritys, jonka resurssit ja lukuisat potentiaaliset urapolut tuodaan tänä vuonna entistä useampien hakijoiden saataville: finalisteille tarjotaan mentorointiohjelma, jossa hakijat jakavat näkemyksiään senioritason adeccolaisille. Käänteinen mentorointi tarjoaa sekä yrityksen edustajalle että hakijalle kehittymistä ja kasvua. Lisäksi potentiaalisimmille hakijoille tarjotaan aiempaa aktiivisemmin Adeccon ja muiden Adecco Groupin yhtiöiden kautta avautuvia pohjoismaisia työmahdollisuuksia.

Adecco CEO for One Month -haku on prosessi, jonka perimmäisenä tavoitteena on herätellä nuoria, uransa alkuvaiheessa olevia ammattilaisia näkemään itsensä työelämän menestyjinä. Useana vuonna toteutettu kampanja antaa osallistujille muutakin kuin vain upean hakukokemuksen. Suomessa kampanja toteutetaan jo kuudetta kertaa.

Kuukauden toimitusjohtajapesti on toiminut kiihdytyskaistana myös viime vuoden kesätoimari Taika Nummelle, joka tälläkin hetkellä työskentelee Adeccolla CEO for One Month -kampanjan parissa.

”Opiskelijana sinulla ei ole usein aavistustakaan, mihin eri polut voivat johtaa. Asioiden näkeminen lintuperspektiivistä auttoi minua todella ymmärtämään, minne haluan olla menossa ja mitkä arvoni ovat”, Taika Nummi kuvailee.

”Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus osallistujille päästä suoraan johtajiemme näkökenttään. Finalisteilla on mahdollisuus tehdä vaikutus ja verkostoitua sekä avata itselleen ovia, joiden avaamiseen voisi muuten kestää vuosia. Esimerkiksi eräs viime vuoden finalisteista Norjassa valittiin mukaan Adecco Groupin tämän vuoden globaaliin ”International Future Leaders” -ohjelmaan - ja aikaisempi Suomen maajohtajammekin tuli taloon CEO for One Month -ohjelman kautta. Eli me todella annamme henkilöille mahdollisuuden vaikuttaa konsernissamme myös kampanjan jälkeen”, kertoo Mia Berglund, Nordic Talent Acquisition & Development Partner.

Hakuprosessin tavoitteena on myös kartuttaa hakijoiden kokemusta työnhausta ja siihen liittyvistä haastatteluista, niihin valmistautumisesta ja erilaisista hakijoiden arviointimenetelmistä. Työnhakuvalmiudet ja luottamus omaan osaamiseen voivat ratkaista uran suunnan. Hakuprosessin aikana hakijalle karttuu myös arvokasta tietoa siitä, millainen hän itse on persoonana ja johtajana.

”Tämä on hieno mahdollisuus päästä näkemään läheltä, miten yksi Suomen suurimmista henkilöstöalan yrityksistä toimii ja miten sitä johdetaan. Kuukauden aikana tutustutaan niin kollegoihin ympäri Suomea kuin eri toimialoja edustaviin asiakkaisiin ja saadaan kuva toimitusjohtajan työstä”, iloitsee Adecco Finland Oy:n toimitusjohtaja Suvi Onkamo-Häkkinen.

Hakuaika päättyy 19.3.2021.

Pohjoismaiset finaalipäivät järjestetään huhtikuun puolivälin jälkeen.

Globaali CEO for One Month -toimitusjohtaja valitaan syyskuuksi 2021.

https://www.adecco.fi/fi-fi/adecco-yrityksena/yhteiskuntavastuu/ceo-for-one-month/

LISÄTIEDOT:

Suvi Onkamo-Häkkinen

Toimitusjohtaja, Adecco Finland Oy

p. +358 40 5959753

suvi.onkamo-hakkinen@adeccogroup.com

Sanna Aarnio

Marketing Team Lead, Adecco Finland Oy

p. +358 40 630 4557

sanna.aarnio@adeccogroup.com