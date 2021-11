Adelis Equity Partners keräsi 930 miljoonaa euroa uuteen rahastoonsa

Adelis Equity Partners Fund III (Adelis III) on merkitty lyhyessä ajassa täyteen. Ylimerkitty rahasto keräsi sijoittajilta 855 miljoonaa euroa. Sen lisäksi Adeliksen henkilöstö on sitoutunut sijoittamaan siihen 75 miljoonaa euroa eli rahaston koko on yhteensä 930 miljoonaa euroa.

Uuden rahaston sijoittajiin kuuluu eläkerahastoja, säätiöitä sekä rahastojen rahastoja. Kaikki Adeliksen edellisen rahaston sijoittajat ovat sijoittaneet myös uuteen rahastoon. Suurin osa sijoituksista tulee nimenomaan heiltä.

Mukana lisää johtavia sijoittajia Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta

– Olemme kiitollisia vahvasta tuesta nykyisiltä sijoittajiltamme sekä erittäin tyytyväisiä, että joukkoon on liittynyt lisää johtavia institutionaalisia sijoittajia Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta, Adeliksen Co-Managing Partner Rasmus Molander sanoo.

– Adelis Equity Partners toimii kasvukumppanina hyvässä kilpailuasemassa oleville yrityksille Pohjoismaissa. Adelis auttaa yritysten johtoa kehittämään liiketoimintojaan ja tunnistamaan kasvavia markkinasegmenttejä sekä saavuttamaan niissä vahvan aseman, Rasmus Molander jatkaa.

Adeliksen rahastojen koko kasvanut tasaisesti

Adelis on ollut yksi aktiivisimmista sijoittajista keskikokoisiin yrityksiin Pohjoismaissa. Sen ensimmäinen rahasto, Adelis Equity Partners Fund I, keräsi 3,7 miljardia Ruotsin kruunua eli noin 400 miljoonaa euroa vuonna 2013. Toinen rahasto, Adelis Equity Partners Fund II, keräsi 600 miljoonaa euroa vuonna 2017. Adeliksen rahastot ovat tehneet Pohjoismaissa yhteensä 28 sijoitusta sekä yli 120 niitä kasvattavaa yritysostoa. Irtautumisia on tähän mennessä tehty yhdeksän.

Suomessa Adeliksen nykyisiä ja aikaisempia sijoituskohteita ovat Puuilo, Ropo Capital, Quattro Mikenti Group, Med Group, Valtti Kumppanit ja Valamis.

