Advanced Composites Seminar 30.11.-1.12.2017, Hotelli Scandic Julia, Turku

Muovit: saatavuudessa vaikeuksia, hinnat taivaissa 7.5.2015 10:28 | Tiedote

Euroopassa tavallisten muovien saatavuus on lähes katastrofaalisen vaikeassa tilanteessa. Tuotevalmistajilla on yhä vaikeuksia saada kaikkia tarvitsemiaan raaka-aine-eriä. Samalla muovien raaka-aineiden hinnat hipovat taivaita. Halvasta öljystä huolimatta muovien eurohinnat ovat Euroopassa vuonna 2015 ennätyskorkealla tasolla. Pahinta kuitenkin on, että muoveista on huutava pula.