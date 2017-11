Adventin avaus tuo joulun Ruiskumestarin taloon

Brittikoreografi Jamila Johnson-Small vierailee Helsingissä 16.11.2017 11:58 | Tiedote

Last Yearz Interesting Negro alias Jamila Johnson-Small on Ison-Britannian uuden sukupolven koreografi ja nykytanssin arkailematon suunnannäyttäjä. Hänen sooloteoksensa I ride in colour and soft focus, no longer anywhere nähdään la 18.11. klo 18 Kanneltalossa osana Baltic Circle-festivaalia.