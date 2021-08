Afganistan: potilaiden määrä kasvanut Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön sairaaloissa

Jaa

Lääkärit Ilman Rajoja on käynnistänyt keräyksen Afganistanin toimintansa hyväksi

Lääkärit Ilman Rajoja jatkaa työtä Afganistanissa Heratin, Kandaharin, Khostin, Kunduzin and Lashkar Gahin kaupungeissa.

Avulle on selkeä tarve. Nyt kun taistelut ovat hiljentyneet, ihmiset pystyvät liikkumaan helpommin, mikä näkyy lisääntyneinä potilasmäärinä järjestön sairaaloissa.

Esimerkiksi Heratissa päivystyspotilaiden määrä on kasvanut merkittävästi viime päivinä, sillä alueen muut klinikat eivät ole olleet toiminnassa. Viimeisen viikon aikana järjestön klinikka vastaanotti 555 potilasta, mukaan lukien raskaana olevia naisia ja lapsia.

Heratin alueellisessa sairaalassa järjestöllä on aliravitsemuksen hoitokeskuksessa parhaillaan hoidossa 60 vakavasti aliravitsemuksesta kärsivää potilasta. Viimeisen viikon aikana järjestö vastaanotti 47 aliravitsemuksesta kärsivää, alle 5-vuotiasta lasta.

Afganistan on yksi maailman vaarallisimmista maista synnyttää. Äitiyskuolleisuus on suurta. Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöllä on ollut synnytyssairaala Khostissa, lähellä Pakistanin rajaa, vuodesta 2012. Kyseessä on yksi maan vilkkaimmista synnytyssairaaloista. Sairaalan paikalliset kätilöt auttavat joka kuukausi noin 1500 naista synnytyksessä. Lähes kaikki synnytyssairaalan työntekijät ovat naisia. Työ sairaalassa jatkuu.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen osasto on käynnistänyt keräyksen sairaanhoidon jatkamiseksi Afganistanissa. Vain vuorokauden aikana sadat suomalaiset ovat antaneet tukensa. ”0n hienoa nähdä, että suomalaiset haluavat selvästi tukea afganistanilaisia tässä tilanteessa”, sanoo Linda Konate, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen toimiston toiminnanjohtaja.