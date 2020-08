Afrikkalainen sikarutto (ASF) on aivan itärajan takana - nyt pitäisi metsästää villisikoja

Afrikkalainen sikarutto (ASF) leviää Euroopassa aggressiivisesti, myös Suomessa. Leviämistä selittää osittain se, että COVID-19 -epidemia on vähentänyt villisikojen metsästystä rajusti. Näin ollen villisioilla on ollut lisääntymisrauha ja porsaiden lukumäärä on kasvanut. Tällä hetkellä villisikojen pahnueet vieroittuvat emakostaan ja hakevat uusia reviirejä. Niiden mukana sioille hengenvaarallinen ASF leviää vääjäämättä, sillä villisika on keskeinen sikaruton levittäjä. MTK:n sikaverkosto patistaakin metsästäjiä villisikojen metsästykseen.

Villisikakannat ovat kasvaneet myös Suomessa ja MTK:n Sikaverkosto haluaakin muistuttaa, että juuri nyt on otollinen aika metsästää villisikoja, jotta niiden määrä ei pääse hallitsemattomaksi. Villisikojen metsästys on sallittua ympäri vuoden, paitsi jos emakolla on porsaita. Käsillä oleva porsaiden vieroittuminen emoistaan antaa tilaisuuden villisikojen metsästykseen ja reviirien leviämisen ehkäisemiseen. Villisikojen määrällä on suora yhteys sikaruton etenemiseen. Sikaruton leviäminen Suomessa olisi kova isku Suomen sikataloudelle ja koko elintarvikeketjulle. Tiheä villisikakanta aiheuttaa myös merkittäviä tuhoja viljelyksille, muistuttaa liha-asiamies Mari Lukkariniemi. Eläinlääkäri Leena Suojalan mukaan sikaruttopelko on Suomessa aiheellinen, sillä afrikkalaista sikaruttoa on aivan rajan takana Virossa ja Venäjällä. Siellä tautia on löydetty sekä villisioista että sikaloista. Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomen luonnossa käyskentelee 1500–2650 villisikaa. Eniten niitä esiintyy Itä-Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa. Suomessa villisioista ei ole löytynyt yhtään tautitapausta. Jos sikarutto leviäisi suomalaisille sikatiloille, lakkaisi sianlihan vienti EU:n ulkopuolisiin maihin todennäköisesti samantien, arvioi Suojala. Lisätietoja: Mari Lukkariniemi, liha-asiamies, MTK:n sikaverkoston sihteeri, MTK, 040 171 9070 Leena Suojala, asiantuntija, eläinlääkäri, MTK, 040 779 2945 ---------------- Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti. Sikarutto ei tartu ihmiseen eikä sitä ole koskaan todettu Suomessa. Uhka taudin leviämisestä Suomeen on kasvanut. Lue lisää: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/ala-tuo-afrikkalaista-sikaruttoa/

Avainsanat asfmetsästyssianlihantuotantosikasikaruttosikatalousverenvuotokuumetautivillisika