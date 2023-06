Afroamerikkalainen perintö korostuu Sibelius-Akatemian 40-vuotiaan jazzmusiikin koulutuksessa aiempaa vahvemmin

Jazzmusiikin koulutus Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Opetuksen aloittaminen oli aikanaan ainutlaatuinen avaus kansainvälisesti. Tuolloin oli aivan poikkeuksellista, että klassisen musiikin instituutio alkoi opettaa myös jazzmusiikkia. Koulutus on tuottanut käytännössä kaikki viime vuosikymmenten merkittävät Suomen jazzmuusikot.

“Jazzin koulutus on aloitettu Sibelius-Akatemiassa siksi, että sille oli selkeä tarve Suomen kulttuuriyhteisössä. Koulutuksella on valoisa tulevaisuus, kunhan olemme aktiivisesti mukana kansainvälisessä jazzyhteisössä ja otamme kantaa ajankohtaisiin koulutuksellisiin kysymyksiin,” kertoo jazzmusiikin lehtori Sami Linna.

Kulttuurisen omimisen kysymyksiä ja musiikkialan koulutuksen dekolonisaatio

Viime vuosina jazzmusiikin yhteys afroamerikkalaiseen kulttuuriin on entisestään vahvistunut koulutuksessa. Keskustelu kulttuurisen omimisen kysymyksistä ja musiikkialan koulutuksen dekolonisaatiosta on lisääntynyt huomattavasti. Opiskelijat ovat nostaneet esiin erityisesti Black Lives Matter -liikkeen merkityksen jazzmusiikille sekä erilaisia kulttuurisen omimisen kysymyksiä alan käytännöissä.

“Viime vuosina on yhä enemmän keskusteltu siitä, miten paljon jazzmusiikin yliopistokoulutus ottaa huomioon afroamerikkalaisen kulttuurin lähtökohtia ja toisaalta, miten paljon painotetaan muita ja erityisesti eurooppalaista taidemusiikkiperinnettä lähellä olevia näkökulmia,” kertoo Linna.

Keskustelua on syventänyt myös elokuussa 2021 Sibelius-Akatemian vierailevaksi professoriksi nimitetty yhdysvaltalainen jazzrumpali, säveltäjä, yhtyejohtaja ja etnomusikologi Dana Hall Chicagon DePaulin yliopistosta. Hallin kaksivuotisen professuurin tarkoituksena on ollut muun muassa vahvistaa afroamerikkalaisen kulttuuriperinteen ymmärrystä jazzmusiikin koulutuksessa sekä yhteistyötä amerikkalaisten yliopistojen kanssa.

“Myös Yhdysvalloissa jazzmusiikin koulutus on hakenut paikkaansa perinteisesti eurooppalaiseen taidemusiikkiin keskittyneiden yliopistojen sisältä, missä klassisen musiikin arvomaailman piirteitä on korostettu helposti. Koulutus on suurelta osin syrjäyttänyt jazzmusiikin perinteessä vallinneen käytännön, jossa merkittäväksi taiteilijaksi on kasvettu kokeneempien muusikoiden johtamissa yhtyeissä soittamisen kautta. Tilannetta kritisoivissa puheenvuoroissa koulutus nähdään usein valkoisen ylivallan välineenä, median ja musiikkiteollisuuden ohella,” kertoo Linna.

Kansainvälinen konferenssi käsittelee jazzmusiikin globalisoitunutta opetusta

Koulutuksen juhlavuoden ohjelmaan kuuluu kansainvälinen IASJ Jazz Meeting, joka kokoaa alan opiskelijoita ja opettajia keskustelemaan jazzmusiikin afroamerikkalaisista juurista ja niiden tulevaisuudesta globalisoituneessa koulutuksessa. Tänä vuonna Sibelius-Akatemia järjestää tapahtuman Musiikkitalossa 26.6.-2.7.2023. Dana Hall pitää keynote-puheenvuoron siitä, miten jazzmusiikin afroamerikkalaiset perinteet voidaan tiedostaa ja huomioida sen opetuksessa eri instituutioissa, maissa ja kulttuureissa.

“Globaalin eriarvoisuuden näkökulmasta mikään jazzmusiikin koulutusohjelma ei ole tästä keskustelusta irrallinen tekijä. Erityisesti eurooppalaisilla on hyvät taloudelliset edellytykset opiskella mustaa musiikkia yliopistossa samalla kun afroamerikkalaisilla ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia oman kulttuuriperintönsä opiskeluun ja uraan yliopistoissa,” toteaa Linna konferenssin kantavasta teemasta.

Tapahtuma sisältää luentoja, mestarikursseja ja keynote-puheenvuoroja. Opiskelijat työskentelevät viikon aikana yhtyeissä, joita ohjaavat Sibelius-Akatemian kunniatohtoreiksi nimitetyt huippumuusikot Dave Liebman, Tim Hagans, Anders Jormin ja Aaron Goldberg sekä professori Jukkis Uotila ja rumpali Savannah Harris.

Iltaisin tapahtuma levittyy jamien, konserttien, elokuvien ja kohtaamisten muodossa G Livelabiin, Konepajalle, Riviera Kallioon sekä Tenho Restobar ja Harju 8 -ravintoloihin. Päätöskonsertit järjestetään Musiikkitalon Black Boxissa ja niihin on kourallinen lippuja myytävänä myös suurelle yleisölle.