Agatha Christie tallensi romaaneihinsa myös aikansa rikosteknisen tutkinnan metodit

Carla Valentine

Agatha Christien murhat rikostutkijan silmin

Alkuperäisteos: Murder Isn’t Easy: Agatha Christie’s Forensics

Suomennos: Juuso Arvassalo

Ilmestyy 13.9.2022

Myös e- ja äänikirjana

Agatha Christie loi romaaneihinsa jännitystä ja uskottavuutta kytkemällä juoneen aikakautensa todellisia rikostutkinnan metodeja. Rikostekninen tutkinta ja oikeuslääketiede oli vasta kehittymässä, mutta Christie seurasi tarkasti alan edistysaskeleita ja toi ne suuren yleisön tietoisuuteen kirjoissaan.

Patologi Carla Valentine osoittaa miten hyvin Agatha Christie oli ajan hermolla, olipa sitten kyse toksikologiasta, sormenjälkitutkimuksesta, käsiala-analyysistä, ballistiikasta, verijälkitutkimuksesta tai ruumiinavauksesta.

Valentine kertoo mukaansatempaavasti, miltä murharouvan punomat juonet näyttävät modernin oikeuslääketieteen ja rikostekniikan valossa. Kirja käy läpi kaikki Agatha Christien kirjojen murhat ja niiden tutkimukset murhametodien mukaan. Tapauksia myös verrataan tosielämän vastaaviin hyytäviin rikoksiin, joista monet antoivat inspiraatiota Christielle.

Carla Valentine on englantilainen patologi, tietokirjailija ja Lontoon patologisen museon kuraattori. Hän on työskennellyt niin kuolemansyyn tutkijana kuin vainajien käsittelijänä hautaustoimistossa. Ammatin valinta oli Agatha Christien innoittama. Oikeuslääketieteen tutkinnon jälkeen hän opiskeli myös rikosteknistä arkeologiaa. Oikeuslääketieteen ja teknisen rikostutkinnan historia on Carla Valentinen erikoisalaa.