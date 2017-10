Age of the Gods –jackpot 59 359 euroa Helsinkiin

Helsinkiläinen nettipelaaja voitti keskiviikkona 18.10. klo 9.43 Age of the Gods –jackpotin 59 359,90 euroa. Hän oli pelannut Goddess of Wisdom –peliä 40 sentin panoksella. Nettipelaajana voitto kilahtaa suoraan hänen tililleen.

Goddess of Wisdom on viiden kiekon ja 20 linjan automaattipeli. Päähahmona on viisauden ja sodan jumalatar Athena, jonka kanssa voi päästä taistelubonukseen. Pelistä löytyy Athenalle tyypillisiä elementtejä kuten viisas pöllö, oliivipuun oksa sekä taisteluvarustukset kilpi ja kypärä.

Pelissä on voitettavissa Age of the Gods Jackpot, joka on satunnainen. Se voi laueta missä tahansa jackpotiin liitetyssä pelissä minkä tahansa pelikierroksen jälkeen. Voitto ei edellytä tiettyä voittoyhdistelmää pelissä.

Nettikasinon historian suurimmat voitot, TOP 5

Voitto, paikkakunta, päivämäärä, peli