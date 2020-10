Agenda - Art 2030 alkaa - taidetta YK:n Kestävän kehityksen tavoitteista esillä YK-viikon ajan

Agenda - Art 2030 teossarja on esillä Helsingissä Töölönlahden ympäristössä tulevan YK-viikon ajan. Teossarja sisältää muun muassa kuvataidetta, biotaidetta, keramiikkaa, performanssia, videotaidetta, vuorovaikutustaidetta, ympäristötaidetta, laulua, itkua, kirjeenvaihtoa, puheita, rituaalirunoutta ja mielenilmauksen. Teossarja on osa Suomen YK-liiton juhlatapahtumia YK:n täyttäessä 75 vuotta 24.10.2020.

Agenda - Art 2030 teossarja 19.10. - 25.10.2020

Töölönlahden ympäristössä taidetta ja tapahtumia Kestävän kehityksen tavoitteiden hengessä!



Agenda - Art 2030 teossarjan 17 teosta esitetään Töölönlahden ympäristössä Helsingissä viikolla 43 (19.10.-25.10.) lokakuussa 2020. Esityspaikkoja ovat mm. Finlandia-talo, Kansallismuseon puisto, Hakasalmen huvilan puisto, Villa Kivi, Diakonissalaitoksen kirkko ja Keskustakirjasto Oodi. Teossarjan toteutuksessa noudatetaan vallitsevia covid-19 säädöksiä.

Teossarja koostuu kutsutuista ja anonymisoidun teoshaun kautta valituista teoksista.

Teossarjan on ideoinut, kuratoinut ja tuottaa kuvataitelija, valokuvaaja Marika Tomu Kaipainen. Kaipainen sai marraskuussa 2019 teossarjan toteuttamiseen Alfred Kordelinin säätiön myöntämän apurahan. Teossarja on osa Suomen YK-liiton juhlatapahtumia YK:n täyttäessä 75 vuotta 24.10.2020.

Kaikki kestävän kehityksen 17 tavoitetta ovat tärkeitä ja linkittyvät toisiinsa: yhtä ei voi tavoitella toisen kustannuksella. Tavoitteiden toteutumiseen tarvitaan politiikkaa, kansalaisia, vuorovaikutusta, mielikuvitusta, taidetta ja tiedettä. Taiteen ja tieteen vuoropuhelua tarvitaan, koska pelkkä tiedon lisääminen ei riitä niin tärkeää kuin se onkin. Jos tieto yksin riittäisi, ilmastokriisiin ja luonnon monimuotoisuuden häviämiseen puututtaisiin vahvemmin. Kestävyyskriisi olisi taltutettu, tasa-arvo toteutuisi, sodat ja konfliktit olisivat historiaa.

Teossarjan tekijät ovat:

Aki Koskinen, kuvataiteilija (Pietarsaari)



Anni Honkajuuri, keramiikkataiteilija ja kuvataideopettaja (Hämeenlinna)



Caracara Collective,

Aleksi Vesaluoma ja Aleksi Puustinen (Helsinki)



Iikka Kivi, stand up -koomikko ja käsikirjoittaja (Oulu)



Johanna Virtanen, kuvataiteilija (Helsinki)



Katja Tukiainen, kuvataiteilija ja taidemaalari (Helsinki)



Ville Lähde, ympäristötutkija filosofi tiedetoimittaja tietokirjailija (Lempäälä) ja Aura Raulo, evoluutiobiologi kuvataiteilija (Iso-Britannia, Oxford)



LABRA ryhmä, nuorten (14-19 v) taiteen tekijöiden ryhmä: Tuvia Kaipainen, Kide Rinne, Essi Saarikoski ja Laura Ylinen. Herttoniemen nuorisotyöyksikkö, Helsingin Kaupunki (Helsinki)

Laurene Bois-Mariage, visual artist (Helsinki)



Maria Punkkinen, keramiikkataiteilija (Helsinki)

Marika Tomu Kaipainen kuvataiteilija, Agenda-Art 2030 kuraattori ja tuottaja (Helsinki), Jere Nieminen tutkija Villi vyöhyke ry (Tampere) ja Ulla Taipale kuraattori ja taiteilija (Melliferopolis)



Minna Impiö ja Mari Martikainen, tekstiilitaiteilijat, Mifuko oy (Helsinki)



Nina Luostarinen, tutkija, innostaja (Paimio)



Noora Kauppila, laulaja, esiintyvä taiteilija ja muusikko (Helsinki)

Sakari Kinnunen, taiteilija, tanssija (Helsinki)



Taideryhmä Riskilä, Olavi Fellman, kuvataiteilija, taidegraafikko ja Satu Söderholm, valokuvaaja, sosiaalityöntekijä (Espoo)



Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen, taiteilija duo (Helsinki)





Kuraattori Marika Tomu Kaipainen:

"Agenda - Art 2030 teossarja on syntynyt tarpeesta kiinnittää huomiota ja luoda ymmärrystä kestävyyskriisin moniin juonteisiin, mutta myös avata ja lisätä ymmärrystä yhteisestä moraalihorisontista, jonka saavuttamiseen YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet - Agenda 2030 ohjelma meitä ohjaa ja auttaa. Tässä taiteella on merkittävä rooli paitsi vakiintuneiden käsitysten ja valta-asetelmien horjuttajana, myös toivon luojana ja tunteiden tuojana. Teossarjan toteuttamisessa keskeistä on ollut Agenda 2030 ohjelman tarjoamat arvot ja asenteet. Ekologisuus ja yhdenvertaisuus ovat teossarjan keskeisiä arvoja, joihin anonymisoidulla teoshaulla vastattiin. Agenda 2030 luo pohjaa tulevaisuudelle. Tuon tulevaisuuden kohtaaminen edellyttää tuoretta ja poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä ja otetta. Agenda-Art 2030 teossarja tarjoaa tätä."

