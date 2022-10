Agri-INNO-palkinnosta (10 000 e) kisaa neljä innovaatiota

Agri-INNO-palkinto jaetaan joka vuosi suomalaiselle henkilölle, ryhmälle, yhteisölle tai yritykselle, joka on kehittänyt alaa tukevan innovaation. Palkinto myönnetään innovaatiolle, joka tuo toimialalle positiivista imagoa ja josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote tai palvelu. Palkinto jaetaan nyt neljättä kertaa. Suomen Messusäätiön Agri-INNO-palkinnon finalistit valitsi ja voittajan päättää tuomaristo, johon kuuluvat päätoimittaja Jouni Kemppainen Maaseudun Tulevaisuudesta, toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko ProAgria Keskusten Liitosta, toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseurasta ja toiminnanjohtaja Jyrki Wallin Maa- ja metsätaloustuottajain KeskusliittoMTK:sta.

Neljä innovaatiota finaalissa



Jokainen finalisti saa kertoa viisi minuuttia tuotteestaan. Tuomaristo valitsee esitysten perusteella voittajan, joka julkaistaan MaatalousKonemessujen avajaisissa 13.10. noin klo 10.20.

Arctic Hopyard on ensimmäinen kaupallinen humalatarha Suomessa, joka tuottaa humalaa sekä panimoille, että kotioluentekijöille. Arctic Hopyard jalostaa humalan pelletiksi saakka, jolloin se on valmis tuote oluen valmistukseen. Suomalaisessa humalassa on ainutlaatuinen DNA, verrattuna keskieurooppalaisiin lajikkeisiin. Visiona onkin tehdä arktisissa olosuhteissa kasvaneesta humalasta kansainvälinen vientituote. Ulkomaankauppaa on jo aloitettu ja Arctic Hopyardin humalaa on esillä nyt syksyllä myös Yhdysvalloissa olutfestivaaleilla. Suurimpia asiakkaita kotimaassa ovat Tornion Panimo ja Nokian Panimo. Humalanviljely Suomessa on vielä hyvin lasten kengissä ja Arctic Hopyard on tässä työssä edelläkävijänä laiteinvestointeineen ja tuotekehityksineen. Yritykselle on kunnia-asia olla kehittämässä maataloutta ja luomassa uutta tuotantosuuntaa.



Hortimill on kehittänyt karuselliviljelyn. Karuselliviljely mahdollistaa suuren sadon pienillä kustannuksilla. Laitteisto soveltuu kaikille matalakasvuisille kasveille muun muassa marjoille, salaatille ja yrteille. Laite on räätälöitävissä eri kasvikorkeuksille. Innovaation tehokkuus perustuu pinta-alan tehokkaaseen käyttöön, energiansäästöön, työvoimasäästöihin ja sadon tasalaatuisuuteen. Karuselliviljely mahdollistaa ennennäkemättömän tuoton puutarhaviljelyssä. Esimerkiksi mansikanviljelyssä 300m² kasvihuoneessa voidaan tuottaa sama sato (n. 7200 kg), kuin keskimäärin 1,5 hehtaarin avomaaviljelyssä (Hyvissä avomaaolosuhteissa voidaan saavuttaa sama satomäärä yhden hehtaarin alalla, mutta viime vuosina ilmastonmuutoksen tuomien haasteiden vuoksi samaan satomäärään on tarvittu 2 hehtaaria peltoa).



Nanopar on vuosien 2018–2020 aikana kehittänyt Paskíer® prosessin, jolla orgaanisista sivuvirroista tuotteistetaan kierrätyslannoitteita. Paskíer® koostuu vakuumiavusteisesta keskiaallon infrapunakuivaimesta, jauhimesta, lisäravinteiden sekoittajasta, rakeistajasta ja säkityslaitteistosta. Prosessin kehittäjällä on 40 vuoden kansainvälinen kokemus nesteiden ja kiintoaineiden erotuksesta sekä termisestä kuivauksesta. Prosessin kehitys on yhdistelmä näistä teknologioista ja markkinoilla jo olevista laitteista. Hiilijalanjälki on pieni, sen avulla saavutetaan lannoiteomavaraisuus, sivuvirtojen suuren vesimäärän kuljetusta ei tarvita ja porttimaksut vähenevät. Laitteisto on skaalattavissa tarvittavaan kapasiteettiin ja asennetaan konttisovituksena sivuvirtojen syntypaikalle. Tuotteistetuilla kierrätyslannoitteilla voidaan kokonaan korvata uusiutumattomista luonnonvaroista valmistetut teolliset lannoitteet.

Nordic Caraway on kuminatuotteisiin keskittynyt myyntiyhtiö. Se on pitkäjänteisesti tutkinut kuminan eri komponenttien funktionaalisia ominaisuuksia ja löytänyt koostumuksen jolla on merkittävä vaikutus tuotantoeläinten suoliston mikrobikantaan. Yhdisteen on osoitettu määrätyissä olosuhteissa estävän haitallisten bakteerien kasvua tehokkaammin kuin kaupalliset antibioottivalmisteet. Vaikutus on osoitettu sekä in vitro että in vivo testeillä EFSA-hyväksytyssä alan johtavassa tutkimuslaboratoriossa. Rehuvalmistajat hakevat jatkuvasti lisäaineita jotka parantaisivat tuotantoeläinten terveyttä ja tuottavuutta. Tätä varten rehuihin lisätään joissakin maissa rutiininomaisesti erilaisia antibiootteja, mikä aiheuttaa kasvavaa resistenssiä. Kuminan komponenttia sisältävä valmiste on täysin luonnollisista aineista koostuva ja sen käytöllä voidaan merkittävässä määrin korvata antibiootteja ja parantaa tuotantoeläinten terveyttä. Lisäksi kuminan kokonaiskäyttö kasvaisi, mikä mahdollistaisi viljelyalan lisäämisen ja sitä kautta viljelykasvien monipuolistumisen.

Suomen Messusäätiö jakaa vuosittain 400 000 eurolla apurahoja, palkintoja ja stipendejä suomalaisen elinkeinoelämän edistämiseen. Tunnetuin Suomen Messusäätiön jakama palkinto on Kaj Franck -muotoilupalkinto. Agri-INNO-palkinnon voitti vuonna 2018 GrainSeense, vuonna 2020 Soil Scoutin perustaja Johannes Tiusanen ja vuonna 2021 Tracegrow.

MaatalousKonemessut 2022 järjestetään torstaista lauantaihin 13.- 15.10.2022 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma on avoinna to-pe klo 9-17 ja la klo 9-16. Sisäänpääsyyn oikeuttaa rekisteröinnin edellyttävä kutsukortti tai pääsylippu. Molemmilla pääsee messuille kaikkina kolmena päivänä.



