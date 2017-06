Ahlström Capitalista tulee Detection Technologyn ja Glastonin suurin osakkeenomistaja

21.6.2017 19:00 | Ahlström Capital Oy

Ahlström Capital on ostanut noin 39% Detection Technology Oyj:n osakkeista sekä noin 18% Glaston Oyj:n osakkeista Oy GW Sohlberg Ab:lta (”GWS”). Ahlström Capitalista tuli kaupan myötä molempien yhtiöiden suurin osakkeenomistaja.

Ahlström Capitalin täysin omistamat tytäryhtiöt AC Invest Seven ja Eight BV ovat tänään, 21. kesäkuuta 2017, hankkineet GWS:n osakkeet Detection Technologysta ja Glastonista. Detection Technologyn osakkeiden hankintahinta oli 18,27 euroa osakkeelta, joka vastaa noin 11% preemiota suhteessa viimeisten 30 päivän volyymipainotettuun keskihintaan. Detection Technologyn osakkeiden hankintahinta oli yhteensä noin 95,1 miljoonaa euroa. Glastonin osakkeiden hankintahinta oli 0,44 euroa osakkeelta, joka vastaa noin 10 % preemiota suhteessa viimeisten 30 päivän volyymipainotettuun keskihintaan. Glastonin osakkeiden hankintahinta oli yhteensä noin 14,9 miljoonaa euroa.

Detection Technology on globaali röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien ja komponenttien toimittaja lääketieteen, turvallisuusalan sekä teollisuuden sovelluksiin. Yrityksen liikevaihto oli 76 miljoonaa euroa ja liikevoitto 15 miljoonaa euroa vuonna 2016. Yrityksellä on yli 200 aktiivista asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää yli 400 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yrityksen osakkeet on listattu Nasdaq First Northissa Suomessa.

Glaston on kansainvälinen lasinjalostusteknologian edelläkävijä ja lasinjalostuskoneiden elinkaariratkaisujen toimittaja. Yhtiö tarjoaa laajan ja edistyksellisen valikoiman lasinjalostuksen lämpökäsittelykoneita, huolto- ja päivityspalveluita, työkaluja sekä asiantuntijapalveluita. Vuonna 2016 Glastonin liikevaihto oli 107 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 3 miljoonaa euroa. Yrityksellä on yli 400 työntekijää, josta useimmat ovat töissä Suomessa ja Kiinassa. Glastonin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

“Tämän kaupan myötä Ahlström Capitalin portfolio laajenee kahdella huipputeknologian yrityksellä. Molemmilla yrityksillä on vahva johto ja yrityksistä löytyy kehittymispotentiaalia ja mahdollisuuksia kestävään arvonluontiin.” sanoo Hans Sohlström, Ahlström Capitalin toimitusjohtaja.

”Detection Technology on asiakaslähtöisellä lähestymistavallaan jo useamman vuoden ajan kasvattanut liikevaihtoaan merkittävästi. Uskomme että tämä myönteinen kehitys jatkuu koska yritys keskittyy asiakaskohtaisiin kustannustehokkaisiin tuoteratkaisuihin ja joustavaan tuotantoon pitäen samalla tuotantokustannukset kilpailukykyisellä tasolla. Glastonin teknologialla on johtava asema ja yhtiö voi elpyvässä markkinatilanteessa hyötyä kansainvälisestä myynti- ja palveluverkostostaan. Yhtiön kilpailukyky on parantunut viime vuosien aikana johdon tekemien toimien takia.”, Hans Sohlström kommentoi hankittuja yhtiöitä.

“Tämän kaupan myötä Detection Technologyn ja Glastonin omistus pysyy Suomessa. Ahlström Capital on kestävällä pitkäjänteisellä omistajuudella osoittanut kykynsä kehittää yrityksistä alansa johtajia. Uskomme että Ahlström Capital on hyvä ja vastuullinen omistaja josta kaikki osakkeenomistajat hyötyvät”, sanoo Andreas Tallberg, GW Sohlbergin toimitusjohtaja sekä Detection Technologyn että Glastonin hallituksen puheenjohtaja.