Ähtäri Zoo valitsi pandahoitajaksi Anna Palmrothin

Ähtäri Zoohon alkuvuonna saapuville pandoille on valittu hoitaja. Anna Palmroth valittiin tehtävään yli 200 kansainvälisen hakijan joukosta.

Palmrothilla on pitkä kokemus eläinten kanssa työskentelystä ja hän on koulutukseltaan klinikkaeläinhoitaja. Palmroth on aiemmin työskennellyt myös delfiininkouluttajana Särkänniemessä.

Palmrothin tehtäviin Ähtärissä kuuluu pandojen päivittäinen hoito, tarhojen siivous ja pandojen ruokkiminen. Lisäksi hän tarkkailee pandojen terveydentilaa ja käyttäytymistä.

- Vastaan kaikista pandojen hoitoon kuuluvista asioista ja huolehdin, että niillä on kaikki hyvin. Tehtäviini kuuluu myös virikkeellistäminen ja kouluttaminen positiivisen vahvistamisen kautta, Palmroth kertoo.

Oppia kiinalaisilta pandahoitajilta

Palmroth on juuri palannut koulutusmatkalta Kiinasta, jossa hän perehtyi kiinalaisten eläintenhoitajien kanssa pandaan eläinlajina, niiden hoitoon, käyttäytymiseen sekä ruokintaan.

- Pääsin Kiinassa myös hoitamaan Ähtäriin tulevia pandoja ja luomaan niihin suhdetta. Oli haikea jättää pandat vielä Kiinaan ja odotan jo kovasti jälleennäkemistämme Ähtärissä.

Ähtäri Zoo solmi mediayhteistyösopimuksen MTV:n ja MediaHubin kanssa

Ähtäri Zoo on solminut sopimuksen mediayhteistyöstä MTV:n ja MediaHubin kanssa. Yhteistyösopimus on kaksivuotinen, ja sen tavoitteena on varmistaa monipuolisen pandatiedon jakaminen yleisölle eri kanavissa.