Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin joulun aikana (Pohjalaismaakunnat)

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulvien syntymiseen sään kylmetessä joulun tienoilla. Hyydetulviin varaudutaan vähentämällä veden juoksutusta, jotta jokeen saataisiin pakkasten tullessa mahdollisimman nopeasti jääkansi. Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä, saattavat koskipaikat täyttyä alijäätyneestä jääsohjosta, joka voi aiheuttaa tulvaa kosken yläpuolisella alueella.

Ähtävänjoella esiintyy hyydetulvia lähes vuosittain koskipaikoilla Evijärven alapuolella Ähtävän, Lappforsin ja Kolpin taajamien läheisyydessä sekä ajoittain myös Evijärven yläpuolella Välijoessa. Toisinaan hyydeongelmia on ollut myös muissa pohjalaisjoissa, esimerkiksi Lestijoella, Lapuanjoella ja Lapväärtin-Isojoella.

Ähtävänjoen vesistön yläosalla sijaitsevasta Lappajärvestä juoksutusta pienennetään kahdestakymmenestäviidestä kahteenkymmeneen kuutiometriin sekunnissa. Lappajärven ja Evijärven juoksutuksia Ähtävänjokeen pienennetään pakkasen kiristyessä ja hyydetulvariskin kasvaessa lähipäivinä. Ähtävänjoelle on tällä viikolla asennettu myös hyydeköysiä viiteen eri paikkaan helpottamaan jääkannen muodostumista. Hyydepatojen riski on suurin alkutalven pakkasilla, kun joen virtaama on suuri eikä jääkansi ole vielä muodostunut. Lappajärven ja Evijärven säännöstelyä koskevien lupamääräysten mukaisesti Ähtävänjoen jäätymisvaiheessa saadaan virtaamia tarvittaessa lyhytaikaisesti pienentää hyytämisen vähentämiseksi luvan mukaisesta juoksutuksesta 5 m3:llä/s. Kun pysyvä jääkansi on syntynyt, voidaan juoksutuksia jälleen lisätä.