Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin (Pohjalaismaakunnat)

Ähtävänjoella esiintyy hyydetulvia lähes vuosittain koskipaikoilla Evijärven alapuolella Ähtävän, Lappforsin ja Kolpin taajamien läheisyydessä. Toisinaan hyydeongelmia on ollut myös muissa pohjalaisjoissa, esimerkiksi Lestijoella, Lapuanjoella ja Lapväärtin-Isojoella.

Ähtävänjoen vesistön yläosalla sijaitsevasta Lappajärven juoksutusta on toistaiseksi pienennetty kahdella kuutiolla sekunnissa ja juoksutus on nyt 16 m3/s. Lappajärven ja Evijärven juoksutuksia Ähtävänjokeen on mahdollista pienentää hyydetulvariskin kasvaessa enemmänkin. Lappajärven juoksutus on nyt kuitenkin selvästi pienempi kuin viime vuonna reilumpien pakkasten alkaessa, koska Lappajärven vedenpinta on alempana kuin viime vuonna alkutalven pakkasilla.

Ähtävänjoelle on viime viikolla asennettu hyydeköysiä kuuteen eri paikkaan helpottamaan jääkannen muodostumista koskipaikkojen yläpuolella. Hyytävien koskien tilannetta seurataan myös riistakameroiden ja maastokierrosten avulla. Hyydepatojen riski on suurin alkutalven pakkasilla, kun joen virtaama on suuri eikä jääkansi ole vielä muodostunut. Lappajärven ja Evijärven säännöstelyä koskevien lupamääräysten mukaisesti Ähtävänjoen jäätymisvaiheessa saadaan virtaamia tarvittaessa lyhytaikaisesti pienentää hyytämisen vähentämiseksi luvan mukaisesta juoksutuksesta viidellä kuutiolla sekunnissa. Kun pysyvä jääkansi on syntynyt, voidaan juoksutuksia jälleen lisätä.