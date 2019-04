Äideille tunnustusta työstä kasvattajana

Kolmekymmentäviisi kasvattajana ansioitunutta äitiä saa valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein. Valtakunnallinen äitienpäiväjuhla järjestetään 12. toukokuuta 2019 Valkoisessa Salissa Helsingissä ja juhlaan osallistuu myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Äitienpäiväjuhlassa tasavallan presidentin antaa tunnustukset kasvattajina ansioituneille äideille, jotka ovat luoneet ympärilleen kannustavan ja turvallisen kasvuilmapiirin. Heitä yhdistää vahva yhteiskunnallinen aktiivisuus sekä vapaaehtoistyö lasten ja nuorten parissa.

Palkittavat edustavat vanhemmuuden monimuotoisuutta laajasti. Joukossa on suurperheiden äitejä, yksinhuoltajia, sijais-, adoptio- ja tukivanhempia sekä erityislasten äitejä. Biologisten lastensa lisäksi palkittavat äidit ovat osallistuneet lastenlasten, lastenlastenlasten ja sijaislasten kasvattamiseen. Järjestöjen, yhdistysten ja urheiluseurojen sekä yhteiskunnallisen aktiivisuutensa kautta he ovat tukeneet monen lapsen ja nuoren elämää, oman perhepiirinsä ulkopuolella.

Palkittavat äidit asuvat eri puolilla Suomea. Heitä saapuu juhlaan niin Inarista kuin Ahvenanmaalta. Suurin osa palkittavista äideistä on syntynyt 1950-luvulla. Joukossa on myös useita 1970-luvulla syntyneitä. Vanhin palkittavista äideistä on syntynyt vuonna 1931.

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein voidaan antaa eri-ikäisille, erilaisissa elämänpiireissä ja tehtävissä toimineille ja toimiville äideille. Palkitut ovat ansioituneet lasten ja nuorten esimerkillisinä kasvattajina. He ovat kantaneet yhteisvastuuta ja monin eri tavoin tukeneet perhe-elämää sekä vanhemmuutta. Lisäksi otetaan huomioon eri vähemmistöryhmät. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. Palkittavaksi voi ehdottaa biologisia äitejä sekä adoptio- ja sijaisäitejä. Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta.

Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä omat lapset voivat ehdottaa palkittavia äitejä aluehallintovirastoille. Aluehallintovirastojen esityksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriö esittää vuosittain kunniamerkin saajia ritarikunnille, joiden suurmestarina toimii tasavallan presidentti. Ensimmäiset kunniamerkit äideille luovutettiin vuonna 1946.

Valtakunnallinen äitienpäiväjuhla sunnuntaina 12. toukokuuta 2019 kello 11.30–13.30 Valkoisessa Salissa, Aleksanterinkatu 16, Helsinki.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kunnioittaa äitienpäiväjuhlaa läsnäolollaan. Valtiovallan tervehdyksen juhlaan tuo sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Juhlapuheen pitää Mannerheimin Lastensuojeluliiton puheenjohtaja Mirjam Kalland.

Tilaisuuteen osallistuvia median edustajia pyydetään ilmoittautumaan Eveliina Kutilalle perjantaina 10. toukokuuta kello 12 mennessä, eveliina.kutila(a)mll.fi tai 040 580 2393. Lehdistön toivotaan saapuvan Valkoiseen Saliin hyvissä ajoin, viimeistään kello 11.15.

Valokuvia valtakunnallisesta äitienpäiväjuhlasta on ladattavissa median käyttöön alla olevasta osoitteesta sunnuntaina 12.5. klo 20 mennessä. Salasanan kuvapankkiin voi pyytää Eveliina Kutilalta tai Heidi Kukkolalta.

Osoite kuvapankkiin: https://samulimiettinen.kuvat.fi/kuvat/äitienpäivä2019/

