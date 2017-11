Äidinkielellä yhteys musiikin käsittelyyn aivoissa

Suomenkieliset erottivat tuoreessa väitöstutkimuksessa äänen keston paremmin kuin saksankieliset ja suomalaismuusikot erottuivat muista koehenkilöistä äänen korkeuden tunnistuksellaan. Tutkimuksessa oli mukana erikielisiä erilaisen musiikillisen taustan omaavia henkilöitä.

Aivojen kuulojärjestelmä muovautuu sen mukaan, millaisille ääniympäristöille se altistuu ja esimerkiksi äidinkieli ja musiikkiharjoittelu vaikuttavat äänten käsittelyyn aivoissa.

Helsingin yliopiston tutkija Caitlin Dawson tutkii tuoreessa väitöskirjassaan äidinkielen ja musiikillisen taustan yhteisvaikutuksia äänen peruspiirteiden käsittelyyn. Tutkimusmenetelminä olivat aivorunkomittaukset sekä kuuntelukokeet.

Kuuntelukokeilla kartoitettiin äänen keston, voimakkuuden ja korkeuden erottelutarkkuuksia. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös tutkittavien täyttämiä itsearviointeja omasta musiikillisesta taustastaan.

­­– Suomea äidinkielenään puhuvilla äänen keston aivokuoren alainen käsittely oli tehokkaampaa kuin saksankielisillä tutkittavilla. Tämä liittyy siihen, että suomen kielessä äänteen pituus saattaa muuttaa sanan merkityksen, joten aivot ovat herkistyneet äänteiden pituudelle, Dawson toteaa.

Lisäksi suomenkielisillä muusikkous liittyi parempaan äänen korkeuden erotteluun kuuntelukokeessa. Mandariinikiinankieliset muusikot puolestaan tunnistivat muita paremmin äänen korkeuden ja keston. Heidän kielessään äänen korkeus voi muuttaa sanojen merkityksiä.

– Muusikkouden vaikutukset havaintoihin eivät näkyneet suomen- tai mandariinikiinankielisten aivorunkovasteissa. Se voi johtua siitä, että kieli on aiemmin opittu ja olennaisempi taito kuin musiikki, Dawson sanoo.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että muusikkous ei vahvista äänten eri piirteiden havaitsemista samalla tavalla eri kielten puhujilla. Äidinkielen fonologinen rakenne saattaa vaikuttaa siihen, miten musiikillinen kokemus tehostaa joidenkin äänen piirteiden havaitsemista.

Caitlin Dawson väittelee 4.12.2017 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Effects of linguistic and musical expertise on early auditory processing - Electrophysiological and behavioral evidence". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus Main Building, Unioninkatu 34 (Fabianinkatu 33), auditorio XIV.

