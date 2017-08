Aikuisen aito välittäminen ehkäisee nuorten syrjäytymistä

9.8.2017 14:51 | Lastensuojelun Keskusliitto

Kemissä järjestetään 16.8. seminaari, jossa pohditaan sitä, miten vapaaehtoiset aikuiskaverit voivat tukea lapsia ja nuoria ja heidän perheitään ja miten järjestöjen työllä ja yhteistyöllä voidaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Seminaarin avaa kansanedustaja Pekka Haavisto.

– Haluamme tuoda esille, että aina ei tarvitse tehdä isolla rahalla ja suuresti, jotta saataisiin aikaan isoja asioita ja jopa elämän pelastavia muutoksia. Jokainen voi auttaa, sanoo projektivastaava Matti Virtasalo Luotolan Nuoret ry:stä.

Luotolan Nuorten Isosisko ja Isoveli -hanke on toiminut Kemissä jo neljä vuotta ja auttanut perheitä järjestämällä heille vapaaehtoisia aikuiskavereita.

– Nuoret saavat ”ylimääräisen” aikuisen elämäänsä, aikuisen, jolla on halu olla tukena, tsempparina ja rinnallakulkijana.

Aikuiskaveri on mahdollistaja nuoren elämässä. Hän voi auttaa esimerkiksi harrastuksen etsimisessä.

– Perheet saavat hengähdysaikaa ja turvallisen aikuisen oman lapsensa arkeen. Esimerkiksi vilkkaan lapsen vanhemmat voivat antaa enemmän huomiota vähemmän huomiota vaativalle sisarukselle tai yksinhuoltaja pääsee kerrankin käymään ruokakaupassa rauhassa. Pieniä suuria asioita, Virtasalo kiteyttää.

Jatko-opiskelupaikka aikuiskaverin avulla

Monien lasten kohdalla aikuiskaveritoiminnan vaikutus näkyy vasta vuosien päästä, mutta on myös lapsia ja nuoria, joiden tilanne on kääntynyt jo melko nopeasti parempaan suuntaan aikuiskaverin astuttua koululaisen elämään, Virtasalo sanoo.

– Juuri aikuiskavereiden antama aika ja aito välittäminen ovat saaneet paljon positiivista aikaan. Usein riittää vain, että nuori saa kuuntelevan korvan. Yhtenä aikuiskaverityön tuloksena voidaan pitää esimerkiksi sitä, että nuori on saanut jatko-opiskelupaikan.

Isosisko ja Isoveli -seminaarin yksi tavoite onkin tuoda esille vapaaehtoistoiminnan tärkeyttä.

– Tukihenkilösuhde ei ole yksisuuntainen suhde, vaan siinä molemmat osapuolet vaikuttavat ja tulevat vaikutetuksi. Jokainen suhde on aina ainutkertainen, sanoo tutkija Petri Paju Lastensuojelun Keskusliitosta, yksi seminaarin puhujista.

Paju korostaa tukihenkilötoiminnan erityislaatua.

– Vapaaehtoistoiminta ei ole huonompi tai b-laadun versio ammatillisesta työstä, vaan sillä tavoitellaan eri asioita ja eri tavalla. Vapaaehtoisuus ei tarkoita vain sitä, että kukaan ei pakota, vaan myös sitä, että ihmiset haluavat tehdä jotain. Parhaimmillaan se tarkoittaa kiireettömyyttä ja kunnioittavaa kohtaamista.



Tapahtuman tiedot:

Isosisko ja Isoveli -seminaari

Aika: 16.8.2017 klo 9.30–17.00

Paikka: Kemin kulttuurikeskus

Ohjelma:

www.emmaelias.fi/koulutukset/isosisko-ja-isoveli-seminaari/

Ilmoittautuminen:

http://www.lanuti.fi/Suomeksi/Valitse-kunta!/Kemi/Luotolan-Nuoret-ry/ISOSISKO-ja-ISOVELI/Hankkeen-loppuseminaari-1682017