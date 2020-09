Aineettoman kulttuuriperinnön yleiskokous koolla Pariisissa poikkeustoimin

Unescon päämajassa Pariisissa on pidetty aineettoman kulttuuriperinnön yleiskokous 8.–11.9.2020. Pandemian vaikutus eläviin kulttuuriperinteisiin nousi esiin keskeisenä teemana, jolla on monenlaisia vaikutuksia. Pariisissa oli koolla 140 eri maan edustajia poikkeusjärjestelyin. Lisäksi kokousta seurattiin etäyhteydellä kaikkialta maailmasta. Kokouksessa Taitoliitto / Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry nimettiin mukaan Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen asiantuntijajärjestöjen joukkoon.

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tuli voimaan 2003. Se on saavuttanut lyhyessä ajassa vahvan jalansijan, ja mukana on jo 179 maata. Yleissopimuksen tavoitteena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja lisätä tietoisuutta sen merkityksestä. Sopimuksen näkyvin osa ovat Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelot.

Erityistä huomiota kokouksessa sai aineeton kulttuuriperintö hätätilan aikana. Unesco on keväällä julkaissut yli 200 perinnettä esittelevän sivuston siitä, miten poikkeusolot ovat vaikuttaneet eläviin perinteisiin. Suomesta esimerkkeinä ovat uusi etävirpomisperinne sekä Kaustisen kansanmusiikkijuhlien menestyksekäs verkkofestivaali.

Taitoliitto nimettiin asiantuntijajärjestöksi

Sopimuksen toimeenpanon tukena toimii nyt lähes 200 aineettoman kulttuuriperinnön alalla toimivaa järjestöä eri puolilta maailmaa. Pariisin-kokouksessa Taitoliitto nimettiin Suomen toiseksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijajärjestöksi. Aiemmin asiantuntijajoukkoon nimetty Suomesta Kansanmusiikki-instituutti ry.

"Taito valmistaa itselle merkityksellistä esineitä tai asioita, omin käsin, on suunnaton rikkaus. Perinteisten kädentaitojen oppiminen ja uusien taitojen välittäminen tuleville sukupolville on arvokasta kulttuurista pääomaa, jota Taitoliitto on toiminnallaan edistänyt jo yli sadan vuoden ajan. Unescon aineettoman kulttuuriperinnön akkreditoituina käsityöalan asiantuntijana tehtävänämme on huolehtia, että suomalaiset käsityötaidot ovat myös tulevaisuudessa osa elävää kulttuuriperintöämme.” sanoo Taitoliiton toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen.

Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloissa on jo 549 perinnettä 127 eri maasta. Luetteloiden avulla halutaan kiinnittää huomiota perinteiden suojeluun ja siirtämiseen tuleville sukupolville. Suomen ensimmäiset hakemukset Unescon luetteloihin koskevat saunomisperinnettä sekä kaustislaista viulunsoittoa. Lisäksi Suomi on mukana yhteispohjoismaisessa limisaumaveneperinnettä koskevassa hakemuksessa. Kaikissa näissä hakemuksissa käsityötaidot, esimerkiksi soitinrakennus ja veneenveisto näyttelevät tärkeää osaa.