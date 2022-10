Aineistopalkinto 2022 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2020 -tutkijaryhmälle

Aineisto on selkeä kokonaisuus, jonka tutkijat ovat koonneet, dokumentoineet ja raportoineet johdonmukaisesti ja vertailevan jatkokäytön mahdollistaen. Koko Hyvinvointi ja eriarvoisuus -aineistosarja on tallennettu Tietoarkistoon ja se on saatavissa tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön.

Vuoden 2020 -aineiston tutkimusryhmän muodostavat Sakari Kainulainen (Diakonia-ammattikorkeakoulu), Antti Kouvo (Itä-Suomen yliopisto), Pietari Kujala (Turun yliopisto), Mikko Niemelä (Turun yliopisto) ja Juho Saari (Tampereen yliopisto). Aineisto jatkaa ja täydentää vuosina 2012, 2016 ja 2017–2018 kerättyjä aineistoja. Samojen kysymysten toistuminen eri keruissa mahdollistaa ajallisen vertailtavuuden.

Kyselyissä on kartoitettu suomalaisten hyvinvointia sekä kokemuksia ja näkemyksiä eriarvoisuudesta. Aihetta selvitetään erilaisilla hyvinvointia, mielialaa, yhteiskunnallista asemaa, turvallisuutta ja taloudellista tilannetta koskevilla kysymyksillä ja väittämillä.

Aineistopalkinto myönnettiin Tietoarkisto-seminaarissa Tampereella 25.10.2022. Palkinto on jaettu vuodesta 2014 asti. Se voidaan myöntää huomionosoituksena henkilölle, tutkimusryhmälle tai organisaatiolle, joka on osoittanut esimerkillistä aineistonhallintaa ja tutkimusaineiston koko elinkaaren huomioimista aineistonkeruun suunnittelussa sekä aineiston keräämisessä, organisoinnissa ja arkistoinnissa.





Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto palvelee tutkimusta ja opetusta kansallisesti ja kansainvälisesti

Tietoarkisto arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja. Tietoarkisto edistää tieteen avoimuutta, läpinäkyvyyttä, tiedon kumuloitumista ja olemassa olevan tiedon tehokasta tutkimuskäyttöä, jonka osoituksena Tietoarkistolla on CoreTrustSeal-sertifikaatti. Toiminnan perusta on asiantunteva, nopea, tasapuolinen ja maksuton palvelu. Tietoarkisto on eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurin CESSDAn Suomen kansallinen palveluntuottaja ja partneri useassa EU-hankkeessa. Toiminnan perusrahoitus tulee Tampereen yliopistolta, joka saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta valtakunnallisen tietoarkistotehtävän hoitamiseen. Hankerahoitusta Tietoarkisto on saanut Suomen Akatemialta ja CESSDAlta.