Aino ja Alvar Aallon tarina ilmestyy syksyllä 2021 Otavan kustantamana

"Rakastan sinussa ihmistä – Aino ja Alvar Aallon tarina" kertoo maailmankuulun arkkitehti- ja muotoilijapariskunnan Aino Marsio-Aallon (1894–1949) ja Alvar Aallon (1898–1976) yhteisen tarinan – tarinan rakkaudesta, perhe-elämästä, vahvasta ammatillisesta kumppanuudesta ja yhteisestä elämäntyöstä, joka päättyi Aino Aallon ennenaikaiseen kuolemaan. Syksyllä 2021 ilmestyvän kirjan tekijä on Aino ja Alvar Aallon tyttärenpoika Heikki Aalto-Alanen.

Kirjan keskiössä on Ainon ja Alvarin runsas, avoin ja paljastava, suurimmalta osin aiemmin julkaisematon kirjeenvaihto, jonka kautta lukija pääsee suoraan heidän elämänsä, aikansa, rakkautensa ja työnsä äärelle ja keskelle. Aaltojen yhteistyö on vuosikausien ajan ollut kansainvälisen tutkijakunnan kiinnostuksen kohteena. Tämän teoksen myötä lukijat pääsevät ensimmäistä kertaa tutustumaan Aaltoihin heidän omien kirjeidensä kautta.

”Alvar Aallon arkkitehtuurista ja elämäntyöstä on kirjoitettu lukemattomia kirjoja. Viime aikoina myös Aino Marsio-Aalto on saanut ansaitsemaansa arvostusta ja hänen roolinsa Alvar Aallon nousussa yhdeksi 1900-luvun johtavimmista arkkitehdeistä on tunnustettu,” Heikki Aalto-Alanen toteaa. ”Ääni tässä kirjassa on henkilökohtainen. Haluan kertoa tarinan Ainon ja Alvarin ainutlaatuisesta kumppanuudesta, rakkaudesta ja heidän yhteisestä elämäntyöstään perheenjäsenen näkökulmasta. Haluan kertoa tarinan niin, että heidän omat äänensä pääsevät kuuluviin.”

Perhearkiston valokuvien lisäksi kirjan kuvituksena nähdään Aino ja Alvar Aallon piirustuksia toisistaan ja lapsistaan, esim. matkoilla tehtyjä maisemapiirustuksia sekä arkkitehtuuripiirustuksia ja -valokuvia.

Rakastan sinussa ihmistä – Aino ja Alvar Aallon tarina ilmestyy syksyllä 2021 Kustannusosakeyhtiö Otavan kustantamana. Heikki Aalto-Alasen agenttina toimii Elina Ahlbäck Literary Agency, joka vastaa myös teoksen käännösoikeuksien myynnistä.

