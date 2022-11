Aino Pennasen ja Riikka Oksasen uusi kantanäytelmä on komedia ihmisistä myyttisen äitiyden varjossa

”Tää uusperhebuumi on lasten kannalta kestämätön. Meidän lapsia kasvattaa tälläkin hetkellä täysin näkymätön ja huolestuttavalla vauhdilla kasvava joukko ihmisiä, jotka toimii varjoissa yhteiskunnan ulkopuolella.”

Aino Pennasen kirjoittama ja Riikka Oksasen ohjaama Valeäidit on komedia todellisuudesta, jossa perheiden monimuotoisuus uhkaa maailmanjärjestystä.

Näytelmä alkaa, kun vannoutuneesti lapsettoman Liisan arki mullistuu hänen tavattuaan Eeron, jolla on viisivuotias tytär Alanis. Liisa muuttaa Eeron ja vuoroviikoin Eerolla asuvan Alaniksen kotiin ydinperhenormatiiviselle Muksulan asuinalueelle.

Leikkipuistossa Liisa tutustuu superäiteihin, jotka olettavat Liisan olevan Alaniksen äiti. Kun superäidit pyytävät Liisaa allekirjoittamaan lakialoitteen, jossa vaaditaan uusperheiden kieltämistä, Liisa ei uskalla sanoa, että on todellisuudessa vain Isän Tyttöystävä. Liisasta tulee valeäiti.

Valeäitiys osoittautuu hyödylliseksi uudella työpaikalla, jossa hoivaavaa isyyttä harjoittava Niilo kilpailee Liisan kanssa lapsiperheiden ajanhallintaa helpottavan sovellusprojektin johtajuudesta.

Pian Liisa kuitenkin huomaa, ettei kaikki ole kuten Muksulan ennakkomarkkinoinnin havainnekuvissa.

Ensi-ilta Ryhmäteatterin Helsinginkadun näyttämöllä 14.2.2023.

Lyhyesti tekijöistä:

Käsikirjoittaja ja dramaturgi Aino Pennanen ja ohjaaja Riikka Oksanen ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä. Heidän aiempia töitään ovat mm. Kajaanin Runoviikoilla ensi-iltansa saanut Kepeä elämäni, Teatteri Takomossa ensi-iltansa saanut Vuoden perhe, Teatteri Vanha Jukossa ensi-iltansa saanut Seksimusikaali ja Yle Areenasta löytyvä kuunnelma Couple Goals. Oksasen viimeaikaisia ohjauksia ovat mm. KOM-teatterissa ensi-iltansa saaneet Poika ja Lou Salomé sekä Kajaanin kaupunginteatterissa ensi-iltansa saanut Hylje.

Santtu Karvonen on Ryhmäteatterin vakituinen näyttelijä. Karvonen tekee teatteritöiden ohessa elokuva- ja tv-töitä. Viimeaikaisia sarjoja mm. Sunnuntailounas ja Onnela sekä elokuvat Fingerpori ja Olavi Virta.

Robin Svartström on Ryhmäteatterin vakituinen näyttelijä. Svartström näyttelee myös suositussa Harjunpää -rikosdraamasarjassa.

Muun muassa Turun Kaupunginteatterissa, Q-teatterissa, Kansallisteatterissa ja Helsingin kaupunginteatterissa näytellyt Pia Andersson saadaan vihdoin vierailulle Ryhmäteatteriin. Andersson nähdään syyskaudella 2022 Helsingin kaupunginteatterin Min fantastiska vännina -esityksessä, jonka on ohjannut Riikka Oksanen.

Näyttelijä Miro Lopperi on Q-teatterin ensemblen uusi jäsen. Ryhmäteatterissa Lopperi on näytellyt kerran aiemmin, Kari Heiskasen dramatisoimassa ja ohjaamassa Seitsemän veljestä -esityksessä Suomenlinnassa. Lopperi on näytellyt myös mm. Turun kaupunginteatterissa ja Kansallisteatterissa. Lopperi on yksi tämän vuoden Kultainen Venla -ehdokkaista sivuosanäyttelijä -kategoriassa roolistaan sarjassa Aikuiset. Lopperi nähdään myös vuonna 2024 ensi-iltansa saavassa Paavo Nurmesta ja Ville Ritolasta kertovassa elokuvassa.

Näyttelijä Eeva Soivio oli pitkään kiinnitettynä KOM-teatterissa. KOM-teatterin lisäksi Soivio on näytellyt mm. Kajaanin kaupunginteatterissa, Kansallisteatterissa ja Turun kaupunginteatterissa

Taitelija ja suunnittelija Fabian Nyberg työskentelee tällä hetkellä ensisijaisesti visuaalisen suunnittelun (lavastus, valosuunnittelu, videosuunnittelu) parissa näyttämötaiteissa. Valeäidit on Nybergin ensimmäinen lavastussuunnittelu Ryhmäteatteriin. Iso osa Nybergin työstä tapahtuu taiteilijaduon Broas & Nyberg osana. Nyberg toimii myös vierailevan opettajana sekä Aalto-yliopistossa että Taideyliopistossa.

Valosuunnittelija Ville Mäkelä on työskennellyt Ryhmäteatterin vakituisena valo- ja videosuunnittelija vuodesta 2015.

Jussi Kärkkäinen on Ryhmäteatterin vakituinen äänisuunnittelija. Kärkkäinen oli ehdolla Äänisäde -palkinnon saajaksi vuonna 2017 äänisuunnittelustaan Farmi -esitykseen. Kärkkäinen on Agemonia -pelin säveltäjä ja äänisuunnittelija.

Jussi-palkittu pukusuunnittelija Tiina Kaukanen toimii ensisijaisesti elokuvan parissa, mutta ehtii onneksemme välillä myös teatteriin. Kaukasen suunnittelemia puvustuksia on nähty mm. elokuvissa Veden vartija, Kikka, Toivon tuolla puolen ja Miekkailija.