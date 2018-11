Ainoa varma asia on muutos – myös markkinoinnissa

Jaa

Maailma ja sen mukana työelämä ja markkinointi elävät murroksessa. Enää ei riitä, että toimitaan kuin aiemmin, vaan on kehityttävä niin työ- kuin vapaa-aikana ja mitä erilaisimpien kanavien avulla. Digitaalisuus on muuttanut eri toimialojen rakenteita, ja alustatalous on mullistanut yritysten tavan myydä palvelujaan. Perjantaina 16.11. Pirkanmaan kovimmat markkinoinnin tekijät kokoontuvat Business Battleen Solo Sokos Hotel Torniin yhteen keskustelemaan nykymarkkinoinnista ja markkinoinnin tulevaisuudesta muutosten paineessa. Yksi Business Battlen järjestäjistä, Mediaporras, näyttää mallia tavasta reagoida maailman, bisneksen ja markkinoinnin muutokseen. Mainostoimisto vahvistaa asemaansa bränditoimistona muuttumalla Mediaportaasta Creative Crueksi.

Creative Crue ottaa kumppanina osavastuun asiakkaan onnistumisesta.

Markkinointi vahvemmin osaksi liiketoimintaa



Brändiuudistuksen tekevän Creative Cruen toimitusjohtaja Aapo-Lassi Kankaala kuvaa, kuinka 12 vuotta kasvaneen mainos- ja digitoimiston oli aika tarkastella myös omaa tekemistään ja brändiään uudessa valossa: ”Nykyisin markkinoinnilta vaaditaan tavoitteellisuutta, strategista ymmärrystä ja aitoa asiakkaan bisneksen sisäistämistä. Markkinointi ei saa olla irrallaan liiketoiminnasta, vaan sen tulee olla osa strategiaa. Creative Crue ottaa kumppanina osavastuun asiakkaan onnistumisesta.” Nimenvaihdos konkretisoi, kuinka ulkoinen markkinointiporras tulee osaksi asiakasyritystä luovana huippuosaajien porukkana eli Creative Cruena. Uutta dataan pohjautuvaa toimintamallia on jo pilotoitu menestyksekkäästi muutaman asiakkaan kanssa.





Rohkeasti kansainväliseksi



”Olemme jo aiemmin sanoneet olevamme rohkeiden asiakkaiden mainostoimisto”, avaa Creative Cruen luova johtaja Sami Nieminen, ”se ei muutu mihinkään.” Tavoitteet täytyy niin markkinoinnissa kuin elämässä asettaa tarpeeksi korkealle ja tehdä niiden eteen töitä. ”Tampereella vallitseva tekemisen meininki on tästä loistoesimerkki. Tulee ratikkaa ja uutta Areenaa, pidetään yllä kansainvälistä tunnelmaa, mutta säilytetään se oma identiteetti, pienen kaupungin sydän”, Nieminen hehkuttaa. Myös mainostoimiston asiakkailta vaaditaan uskallusta, koska tehokas ja tuottava markkinointi vaatii erottumista, tiivistä yhteistyötä ja jatkuvaa kehittämistä.



Creative Cruella ei katsota vain, miten tamperelaisilla yrityksillä menee, vaan vertailukohtia ja tavoitteita otetaan ympäri maailmaa. ”Nimenmuutos ja siihen liittyvä uusi draivi ei tarkoita, että olisimme jo kansainvälisen markkinoinnin huippua, vaan olemme vauhdilla matkalla sinne. Ihan kiva ei riitä, menestys vaatii rohkeutta, luovuutta ja oikeanlaista kapinallisuutta”, tiivistää Nieminen ajatuksen uudistuksen takana.

Avainsanat brändibrändiuudistusmainostoimistoMarkkinointiTampere

Yhteyshenkilöt

Kuvat Creative Crue ottaa kumppanina osavastuun asiakkaan onnistumisesta. Lataa

Linkit