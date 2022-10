Ainutlaatuinen innovaatiotarina vei Espoon Euroopan innovaatiopääkaupunki-kisan finaaliin

Espoon ainutlaatuinen innovaatioyhteisö tuottaa kuudenneksi eniten patenttihakemuksia kaikista eurooppalaisista kaupungeista. Fortum hyödyntää uuden datakeskuksen hukkalämpöä asukkaiden puhtaana kaukolämpönä. Pandemian aikana varhaiskasvatuksen ammattilaiset ottivat ketterästi käyttöön etäyhteydet kotien kanssa. Muun muassa nämä esimerkit kertovat siitä, että Espoossa koko yhteisö luo innovatiivisuudellaan kestävää kaupunkia.

Espoon kilpailuhakemuksen ytimessä on kaupunkiin muodostunut eri toimijoiden yhteinen innovaatiokulttuuri, ja sen neljä kulmakiveä, joille yhteisön ainutlaatuinen innovaatiotyö rakentuu:



1) Radikaali poikkitieteellinen ja –organisatorinen yhteistyö.

2) Jaetut kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet ja arvot

3) Yhteistyön ytimessä oleva läheisyys ja luottamus.

4) Keskitymme ihmisten hyvinvointiin ja osallisuuteen.

”VTT:n, Aalto-yliopiston, Espoon kaupungin ja yritysten läheinen yhteistyö on globaalistikin ainutlaatuista. On tärkeää ymmärtää kuinka olennaista tällainen yhdessä tekeminen ja ongelmanratkaisu on juuri tässä maailmantilanteessa – ja kuinka merkittävä kilpailuetu se on koko Suomelle”, jatkaa VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

”Finaalipaikka on osoitus siitä, että yhteistyössä on voimaa. Yhteisen Innovaatiotarinan ytimessä ovat Aalto-ylipisto, VTT, yritykset, kaupunki ja kaupunkilaiset. Kohtaamamme haasteet ovat maailmanlaajuisestikin yhteisiä, ja silloin niitä pitää ratkoa laajassa yhteistyössä - yritysten, tutkijoiden ja asukkaiden kanssa yhdessä tekemällä", toteaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.