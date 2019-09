Ainutlaatuinen teepaviljonki etsii kotia

Helsingin Designmuseon edustalla sijaitseva suomalais-brittiläinen teepaviljonki huutokaupataan.

Aalto-yliopiston ja University of Westminsterin arkkitehtiopiskelijoiden yhteistyössä toteuttama teepaviljonki Helsingin Designmuseon edustalla on huutokaupassa. Huutokauppa on auki 30.9. asti.



Ainutlaatuinen paviljonki on esitelty esimerkiksi italialaisessa Design Diffusion -lehdessä. Se soveltuu esimerkiksi mieleenpainuvien kesäjuhlien ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen.



Projektin ohjasivat puurakentamisen ja arkkitehtuurin asiantuntijat Pekka Heikkinen, Ransu Helenius, Sami Rintala sekä David Scott. Suomen Lontoon-instituutti toimi paviljongin tilaajana ja se toteutettiin Designmuseon sekä Helsingin Britannian-suurlähetystön tukemana.



“Instituutti halusi teepaviljongilla edistää kestävän kehityksen puurakentamisen opettamista ja tutkimusta sekä luoda kansainvälisiä verkostoja tulevaisuuden rakennusalan ammattilaiselle. Nyt toivomme, että paviljonki pääsee ilahduttamaan monia yksityis- tai yrityskäytössä jossain päin maailmaa”, sanoo Suomen Lontoon-instituutin johtaja Emilie Gardberg.



Teepaviljonki juhlistaa Suomen ja Britannian välisiä 100-vuotiaita diplomaattisuhteita. Puisen paviljongin rakentamisessa on sitouduttu kestävän kehityksen periaatteisiin ja huutokaupan mahdolliset tuotot ohjataan seuraavan yliopistojen välisen ekologisen rakennusprojektin toteuttamiseen.