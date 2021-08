Ainutlaatuinen vastuullisen urheilujohtamisen huipulle tähtäävä koulutus alkaa – kutsu tiedotusvälineille

Jyväskylän yliopistossa alkaa tänä syksynä uusi vastuullisen urheilujohtamisen maisteriohjelma. Master's Degree Programme of Responsible Management and Business of Sport (RESPO) on ensimmäinen kauppakorkeakoulun ja liikuntatieteellisen tiedekunnan yhteinen ohjelma ja ainutlaatuinen koko Suomessa.

Uusi maisteriohjelma ohjaa tulevat urheilupomot vastuulliselle uralle.

Vastuullisen urheilujohtamisen maisteriohjelmaan, eli tuttavallisemmin RESPO-ohjelmaan, on valittu parikymmentä opiskelijaa, jotka pääsevät aloittamaan opintonsa syyskuussa. Myös kansainväliset opiskelijat muun muassa Egyptistä ja Yhdysvalloista ovat päässeet saapumaan Suomeen. Nyt alkava maisteriohjelma on monella tavalla ainutlaatuinen. Se on ensimmäinen monitieteinen urheilujohtamisen maisterikoulutus Suomessa. Maamme ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta sekä kansainvälisillä laatuleimoilla akkreditoitu kauppakorkeakoulu tarjoavat opiskelijoille tieteellisesti ainutlaatuisen kokonaisuuden sekä tutkinnon, joka vastaa suoraan työelämän osaamistarpeisiin. ”Meillä on taustalla ja mukana matkassa kymmenien urheiluorganisaatioiden yhteistyö- ja sidosryhmäverkosto. Heidän kanssaan keskustellen koulutuksen sisältö ja tavoitteet asetetaan niin, että meiltä valmistuu tulevaisuuden parhaita urheilujohtajia. On luontevaa, että ohjelma järjestetään Suomen liikuntapääkaupunki Jyväskylässä”, kertoo ohjelman johtaja Hanna Vehmas liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Vastuullisuus on megatrendi, joka leikkaa läpi koko yhteiskunnan. Urheilusektori ei ole tästä irrallinen saareke, vaan niin yksilöä koskeviin kuin maailmanlaajuisiinkin epäkohtiin on havahduttu ja niistä puhutaan paljon myös julkisessa keskustelussa ja medioissa. ”On hienoa ja tärkeää, että omaa toimintaa pyritään tarkastelemaan ja tekemään paremmin. Tähän on havahduttu nyt myös urheilumaailmassa ja korkeakoulutusta tarjoavana tahona myös meidän on huomioitava se. Nyt alkavassa koulutuksessa vastuullisuus ei ole mikään yksi erillinen kurssi, vaan perustavanlaatuinen arvo ja ajattelutapa, joka on mukana kaikessa tekemisessämme”, sanoo ohjelman johtaja Suvi Heikkinen kauppakorkeakoulusta. Tervetuloa kuulemaan lisää vastuullisesta urheilujohtamisesta maisteriohjelman starttipäivään 3.9.2021 Toivotamme tiedotusvälineiden edustajat tervetulleeksi kuulemaan aiheesta lisää perjantaina 3.9.2021 Jyväskylän yliopiston päärakennuksen luentosaliin C1. Paras hetki haastatteluille on kahvitauon aikana klo 13:30-14:30, mutta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan vaikka koko päiväksi. Starttipäivässä on mukana uusia opiskelijoita, joita on myös mahdollista etukäteen sovittaessa haastatella. Huomioimme järjestelyissä ajankohtaisen koronatilanteen ja toimimme vastuullisesti ohjeiden mukaisesti. Jotta pystymme varmistumaan osallistujamäärästä, ilmoitattehan tulostanne etukäteen Petra Thurénille (petra.t.thuren@jyu.fi tai puh. 050 4711642) perjantaihin 27.8. mennessä. Järjestämme toivomanne haastattelut etukäteen porrastetusti, jotta vältämme tungosta. Tulethan paikalle vain terveenä ja maskia käyttäen! Toivottavasti tapaamme Seminaarinmäellä. Lisätietoa ja kommentteja myös puhelimitse antavat: Hanna Vehmas, RESPO-ohjelman johtaja, liikuntatieteellinen tiedekunta. Puh. +358 40 805 3977 Suvi Heikkinen, RESPO-ohjelman johtaja, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Puh. +358 40 805 3319

