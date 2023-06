Air India vahvistaa 250 Airbus-koneen ja huoltopalvelujen tilauksen

Tilaukseen sisältyy 140 A320neo- ja 70 A321neo-kapearunkokonetta sekä 34 A350-1000- ja kuusi A350-900-laajarunkokonetta. Aiesopimus hankinnasta allekirjoitettiin helmikuussa 2023.

Air India luottaa Airbusiin myös laivaston käytettävyyden pitämisessä korkealla. Airbus-yhtiö Satairilta hankittu Integrated Materials Solutions (IMS) -huoltoratkaisu varmistaa, että lentoyhtiön tarvitsemat korjauskiertoiset tai kulutusosat ovat aina helposti saatavilla ja varastoja täydennetään automaattisesti.

Muutos- ja digitalisaatiomatkallaan Air India ottaa ensimmäisenä käyttöön Airbusin Skywise Core X3:n, joka on uusin ja edistynein ilmailuanalytiikka-alusta.

Air Indian toimitusjohtaja Campbell Wilson sanoo: ”Kunnianhimoisen laivastomme uusimis- ja laajentamisohjelman ansiosta Air India saa viiden vuoden sisällä käyttöönsä kehittyneimmät ja polttoaineen käytöltään tehokkaimmat lentokoneet koko reittiverkostoomme. Yhdessä Airbusin kaltaisten kumppaneiden kanssa rakennamme globaalia lentoyhtiötä, joka heijastaa Intian vahvistuvaa asemaa maailmassa.”

”Kyseessä on yksi kunnianhimoisimmista hankkeista nykyilmailussa. Olemme ylpeitä, että uusimman sukupolven lentokoneemme edistävät prosessia, kun Air India ottaa taas paikkansa maailmanluokan lentoyhtiönä. Airbusin huoltopaketti on tulevaisuuteen suuntautunut valinta, joka on Air Indian muutoksen ytimessä”, sanoo Airbusin kaupallinen johtaja Christian Scherer.

Tilaus merkitsee A350-koneen tuloa Intiaan, joka on nopeimmin kasvava ilmailumarkkina maailmassa. Uudet koneet auttavat hyödyntämään Intian kaukolentomarkkinan mahdollisuuksia, sillä niiden kantama ja lentomukavuus mahdollistavat uusien reittien avaamisen entistä taloudellisemmin ja vastuullisemmin.

Koneiden toimitukset alkavat ennen vuoden 2023 loppua.