airBalticin suorat yhteydet Tampere-Pirkkalasta maailmalle ovat käynnistyneet – yhteyksien avaaminen on pitkäjänteisen yhteistyön tulos

Tampere-Pirkkalasta operoi yhteensä neljä lentoyhtiötä: SAS, Ryanair, Finnair ja toukokuun alusta kotikenttänsä Tampereelle sijoittanut airBaltic. Kotikentän virallisia avajaisia juhlitaan maanantaina 2.5. Reittiyhtiöiden lisäksi kentältä operoi omia lomalentojaan matkatoimisto TUI. Laajat lentoyhteydet eivät ole itsestäänselvyys. Niiden eteen on Business Tampereessa tehty töitä useiden vuosien ajan yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Neuvotteluja lentoyhtiöiden kanssa on käyty pitkäjänteisesti ja käydään edelleen. airBalticin päätös sijoittaa kotikenttä Tampere-Pirkkalaan on todellinen huipentuma, jonka toteutumista kohti on tehty määrätietoisesti työtä jo vuosien ajan, kertoo Harri Ojala, investointien ja kansainvälisen toiminnan johtaja Business Tampereesta.

Monipuoliset yhteydet Tampere-Pirkkalasta tukevat entisestään Suomen vetovoimaisimman kaupunkiseudun kasvua ja kehitystä ja edistävät alueen sekä sen yritysten tunnettuutta myös maailmalla. Erinomaiset liikenneyhteydet kaupunkiin eri puolilta Suomea, Nokia Arenan mukanaan tuomat supertapahtumat ja erittäin elinvoimainen liike-elämä tekevät lentoasemasta houkuttelevan.

Tampere on nyt ensi kertaa saavutettavissa mistä tahansa päin maailmaa vain yhden lennon vaihdon kautta. Euroopan tärkeimmät lentoliikenteen hub-asemat Frankfurt, Kööpenhamina ja Amsterdam tarjoavat ainutlaatuiset vaihtoyhteydet airBalticin kumppaniverkoston kautta mm. Lufthansan, SAS:n ja KLM:n reittiverkostoissa”, kertoo Marja Aalto, lentoliikenteen erityisasiantuntija Visit Tampereesta.

Paikalliselle elinkeinoelämälle toimivilla yhteyksillä on mittaamaton merkitys, ja ne edistävät isolla harppauksella alueen yritysten kansainvälistymistä ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että lentoyhteydet nyt paranevat merkittävästi ja kannustavat yrityksiä taas lähtemään maailmalle, kertoo vaikuttamisen, edunvalvonnan ja kansainvälisten asioiden johtaja Markus Sjölund Tampereen kauppakamarista.

Lentojen varaustilanne näyttää tällä hetkellä hyvältä, mutta tilaa on vielä. Monipuolinen yhteysvalikoima ja pienen kentän edut tarjoavat mahdollisuuksia jokaiselle niin vapaa-ajan kuin liikematkustuksen tarpeisiin. Kaikkien toimijoiden yhteisenä toiveena on, että mahdollisimman moni ottaisi Tampere-Pirkkalan yhteydet ensisijaiseksi lentovaihtoehdokseen, jotta kotikenttä kasvaa ja kehittyy myös tulevaisuudessa.

Tampereen kaupunkiseudulla on nyt erinomaiset mahdollisuudet matkustaa helposti ja nopeasti maailmalle, kun airBaltic avaa kertaheitolla seitsemän suoraa lentoreittiä Keski-Eurooppaan ja perustaa lentokentällemme tukikohtansa. Muutama vuosi sitten toteutetun investointiohjelmamme ansiosta lentoaseman kapasiteettia on nostettu, liikennöintiedellytyksiä kehitetty ja ympäristövaikutuksia vähennetty. Tampere-Pirkkalan lentoasemalta on mukavaa ja sujuvaa lähteä matkalle, kertoo lentoasemayhtiö Finavian Keski- ja Itä-Suomen aluejohtaja ja Tampere-Pirkkalan lentoasemapäällikkö Mari Nurminen.



