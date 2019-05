Äitiys ei aina ole juhlan aihe. Melinda Gates muistuttaa uutuuskirjassaan, että sadat miljoonat naiset ovat vailla ehkäisyvälineitä

Sofi Oksasen Kun kyyhkyset katosivat -näytelmä ilmestyy Iranissa persiaksi ensimmäisenä suomalaisena näytelmänä 16.4.2019 11:02:23 EEST | Tiedote

Sofi Oksasen Kun kyyhkyset katosivat -näytelmä julkaistaan kirjana persiaksi Iranissa Teheranin kansainvälisillä kirjamessuilla 24.4.2019. Näytelmä on ensimmäinen suomalainen persiaksi käännetty näytelmä. Käännöstyön on tehnyt kääntäjä ja ohjaaja Mohsen Abolhassani ja sen julkaisee Bidgol Publishing, joka tunnetaan Iranissa erityisesti näytelmäkirjojen kustantamona. Sofi Oksanen on kirjoittanut kirjaan esipuheen ja näytelmästä on jo järjestetty Iranissa lukudraamatapahtuma, jossa näyttelijät lukivat teoksen yleisön edessä. - Iranissa on tapana julkaista näytelmät ensin kirjoina ja vasta sen jälkeen teatterit alkavat miettiä, sopisiko näytelmä heidän ohjelmistoonsa. Näytelmien kustantaminen on siis merkittävä kustannusala. Näin toimitaan, koska julkaistu näytelmä on jo läpäissyt sensuurin ja se on tae siitä, että näytelmän esitykseen voi alkaa panostaa, Sofi Oksanen kertoo. - Seuraavaksi siis odottelemme näytelmän esitystä teatterissa. Abolhassani on työskennellyt käännöksen parissa vii