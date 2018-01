Aivojen asialla -tunnustuspalkinto Pikku Kakkoselle

///EMBARGO PE 26.1. KLO 13.00/// Aivoliitto ry:n myöntämän Aivojen asialla -tunnustuspalkinnon saa vuonna 2018 Pikku Kakkonen. Palkinto luovutetaan Helsingissä Educa-messuilla 26.1.2018. Ennen palkinnon luovuttamista Aivoliiton Arjen vinkit vanhemmille -hanke esittäytyy Open Loungen lavalla klo 13.00, jonka jälkeen palkinto ojennetaan.

Pikku Kakkonen on upealla tavalla ottanut ohjelmissaan ja verkkosivuillaan huomioon lapset, jotka hyötyvät kommunikoinnin tukemisesta. Se on huomioitu monella eri tavalla: tukiviittomilla ja kommunikaatiokorteilla sekä visuaalisuudella ja selkeydellä. Lisäksi ohjelmalla on pitkät perinteet, ja tutut hahmot ovat kulkeneet mukana ilahduttaen lapsia vuosikymmenten ajan.

– Pikku Kakkosen tapa tuoda viittomat ja kuvat osaksi ohjelmia ja verkkosivuja vähentää niihin liittyviä ennakkoluuloja sekä rohkaisee kaikkia lapsia ja aikuisia käyttämään niitä puheen tukena, toteaa Aivoliiton toiminnanjohtaja Tiina Viljanen.

– Olemme ilahtuneita huomionosoituksesta. Kommunikoinnin tukeminen on Pikku Kakkoselle tärkeä asia. Juontaja Susanna Volannon asiantuntemuksella saimme vietyä esteetöntä kommunikointia käytäntöön, joten hänelle kuuluu iso kiitos asiantuntijuudesta, kertoo Pikku Kakkosen vastaava tuottaja Teija Ryösä.

Aivojen asialla -tunnustuspalkinto jaossa seitsemättä kertaa

Aivoliitto ry myöntää vuosittain Aivojen asialla -tunnustuspalkinnon henkilölle, työryhmälle tai teolle, joka edistää merkittävästi joko aivoterveyttä, puheen ja kielen ja/tai aivoverenkierto-häiriöiden hoitoa ja kuntoutusta.

Aivojen asialla -veistoksen on tehnyt mynämäkeläinen seppämestari Marko Anttila. Se on valmistettu erikokoisista rautapaloista, jotka Anttila on takonut ja muokannut kuumana. Veistoksen jalusta on tammea.

– Olen koonnut veistoksen, joka kuvaa mielestäni aivolohkojen liittymistä toisiinsa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Taottu rauta sopii tähän veistokseen hyvin.

Palkinnon saaja saa nimilaatan Aivoliiton toimitiloissa säilytettävään Aivojen asialla -veistokseen ja lisäksi veistoksen pienoismallin ja kunniakirjan.

Aivojen asialla -palkinnon ovat aikaisempina vuosina saaneet Seinäjoen keskussairaalan neurologian toimintayksikkö vuonna 2015 ja Niilo Mäki Instituutti vuonna 2016. Vuonna 2017 juhlittiin 40-vuotiasta Aivoliittoa, jonka kunniaksi palkinto jaettiin neljä kertaa. Palkinnon saivat ET-lehti, Suomen Puheterapeuttiliitto, toimittaja Kaj Kunnas ja eduskunnan AVH-ryhmä.