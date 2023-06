Ajattele uudestaan! – Terve!Areenalla törmäytetään ideoita ja ratkaistaan Suomen terveydenhuollon haasteita

Suomen terveydenhuolto on uuden edessä. Kohtaamamme haasteet ovat tällä hetkellä niin suuria ja yhteiskunnallisesti merkittäviä, että koko terveydenhuolto on ajateltava uudestaan. Terve!Areena on uusi kansainvälinen hyvinvointipolitiikan areena, jossa syntyy uutta ajattelua ja uusia kohtaamisia. Ahjo Communications järjestää tapahtuman tänä kesänä ensimmäistä kertaa osana Porissa järjestettävää SuomiAreenaa.





Terve!Areena – ratkaisuja tämän ajan polttavimpiin terveydenhuollon kysymyksiin



Terve!Areena osana Nordic Health Talks -tapahtumia Pohjoismaissa on uusi kansainvälinen hyvinvointipolitiikan areena, joka kokoaa yhteen terveysalan toimijat, yritykset, lääkärit, järjestöt ja päätöksentekijät etsimään ratkaisuja ja ideoita Suomen terveydenhuollon haasteisiin. Tämän vuoden Terve!Areena koostuu kahdesta 45 minuutin kestoisesta ajankohtaisesta paneelikeskustelusta. Terve!Areenan järjestää strateginen viestintätoimisto Ahjo Communications, jolla on kymmenien vuosien kokemus vaikuttavasta viestinnästä terveysalalla.

Terve!Areena on osa pohjoismaista Nordic Health Talks -keskustelufoorumia, joka järjestetään myös Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Nordic Health Talks mahdollistaa pohjoismaisen dialogin terveydenhuollon kysymyksistä ja edistää rajat ylittävää yhteistyötä uuden ajattelun, uusien innovaatioiden ja tutkimuksen levittämiseksi.

Porissa järjestettävät Terve!Areenan paneelikeskustelut ovat kaikille avoimia tapahtumia, joissa asiantuntijat keskustelevat tänä vuonna harvinaisista sairauksista ja opioidiriippuvuudesta.



Ohjelma

Terve!Areena: Miksi odotamme, kun voisimme pelastaa henkiä vastasyntyneiden seulonnalla?

To 29.6.2023 klo 16:00–16:45

Raatihuoneenpuiston lava, Hallituskatu 9, Pori

Järjestäjinä HARSO ry, Ahjo Communications Oy ja Orchard Therapeutics

Harvinaiset sairaudet koskettavat 400 000 suomalaista. Diagnosointi on vaikeaa ja sen viivästyminen aiheuttaa paljon kustannuksia. Paneelikeskustelussa puhumme vastasyntyneiden seulonnasta ja nykytilanteesta. Inhimillistä kärsimystä syntyy, vaikka se voitaisiin estää. Meillä on olemassa tarvittava teknologia ja uusia hoitomuotoja, mutta teot puuttuvat. Keskustelemassa asiantuntijalääkärit, potilasjärjestön edustaja ja kansanedustaja. Kerromme myös uusista kansainvälisistä tuulista.







Terve!Areena: Vähemmän huumekuolemia, enemmän ihmisarvoista elämää

To 29.6.2023 klo 18:00–18:45

Antinkadun lava, Antinkatu 5, Pori

Järjestäjinä Irti Huumeista ry, Ahjo Communications Oy ja Indivior

Suomen nuoret kuolevat huumeisiin, vaikka se voitaisiin estää. Nuorten huumekuolemien määrä on Euroopan kärkeä. Suuri osa päättäjistämme ei edes tiedä, että opioidiriippuvuus on sairaus. Riippuvuushoidot nähdään menoeränä, vaikka ne todistetusti pelastavat henkiä ja niihin investoimalla voidaan säästää yhteiskunnan kokonaiskustannuksissa. Lisäksi alueiden välillä on räikeää epätasa-arvoa hoitoonpääsyssä. Keskustelemme Suomen tilanteesta ja pohdimme, voisimmeko ottaa muilta mallia ja mitä voisimme tehdä toisin. Keskustelemassa muun muassa päihdelääkäri, poliisi ja kansanedustaja.