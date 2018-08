Ajattoman tyylikkääksi hiottu Nokia 5.1 3GB/32GB saapuu Suomeen

Nokia 5.1 -älypuhelimen myynti alkaa Suomessa 6.8.2018.

HMD Global, Nokia-puhelinten uusi koti, kertoi tänään aloittavansa uuden Nokia 5.1 -älypuhelimen myynnin 6.8.2018 Suomessa. Uutuuspuhelimen suositeltu vähittäismyyntihinta on 229 euroa ja sitä myyvät kotimaassa sekä operaattorit että lukuisat muut Nokia-puhelinten jälleenmyyjät. Suomessa puhelin on saatavilla 3GB/32GB RAM-muistiversiona.

Yhdestä kappaleesta muotoiltu alumiinirunkoinen Nokia 5.1 on laadukas, tyylikäs ja tuntuu hyvältä kädessä samalla, kun se edustaa Nokia-älypuhelimille synnynnäistä korkeaa laatua ja kestävyyttä. Uudessa Nokia 5.1 -älypuhelimessa on edeltäjäänsä terävämpi näyttö, 40 prosenttia tehokkaampi prosessori ja tehokkaammat kamerat. Käyttäjälleen Nokia 5.1 mahdollistaa entistä sujuvamman ja lippulaivaluokan kaltaisen käyttökokemuksen verrattuna edeltäjäänsä.

Huippulaadukasta työtä

Nokia 5.1 on rakennettu yhdestä kappaleesta 6000-sarjan alumiinia, joka on läpikäynyt 33-portaisen koneellisen hiomisprosessin sekä anodisointi- ja kiillotusvaiheet, joiden ansiosta laitteen pinta näyttää ja tuntuu satiiniselta kädessä. Nokia 5.1 on saatavilla Nokia-puhelimille tyypillisen erottuvissa mutta hienostuneissa väreissä, jotka ovat kupari, karkaistu sininen ja musta.

Nokia 5.1 -puhelimessa on 0,3 tuumaa suurempi näyttö kaksi millimetriä kapeammassa rungossa edeltäjäänsä verrattuna. Puhelimessa huomio kiinnittyy sen hienoihin yksityiskohtiin, kuten näyttöä ympäröivien reunojen pyöristettyihin kulmiin. Aiempaa terävämmän 5,5 tuuman 18:9 Full HD+ -näytön ansiosta suosikkisisältöjen katsominen on helpompaa ja miellyttävämpää, olipa kyse sitten internetin selaamisesta, mielisarjojen katsomisesta, hauskojen meemien jakamisesta tai pelaamisesta.

Entistä tehokkaampi älypuhelin

Kahdeksanytimisellä 2.0 GHz MediaTek Helio P18 -prosessorilla varustetun Nokia 5.1 -älypuhelimen suorituskyky on 40 prosenttia edellistä sukupolvea tehokkaampi, mikä mahdollistaa vaivattoman sisällön luonnin, editoinnin ja monen eri asian samanaikaisen tekemisen.

Puhelimella voi ottaa entistä tarkempia kuvia sekä 16 megapikselin takakameralla, jossa on jatkuva automaattinen tarkennus, että laajakulmaobjektiivilla varustetulla etukameralla. Uudessa puhelimessa sormenjälkitunnistus on sijoitettu sen taakse, jolloin puhelimen voi avata etusormella. Sormenjälkitunnistuksen ja lähimaksuominaisuuden (NFC) ansiosta puhelimella on myös helppoa ja turvallista maksaa Google Pay-sovelluksella1.

Ossi Korpela, HMD Globalin Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja, sanoo:

“Monelle meistä älypuhelin on se laite, jonka tarkistamme ensimmäiseksi aamulla ja viimeiseksi illalla. Meidän tavoitteemme on tehdä puhelimia, jotka ovat paitsi luotettavia myös ultratyylikkäitä ja sujuvan tehokkaita. Nokia 5 on ollut hintaluokassaan yksi suosituimmista älypuhelimistamme kotimaan markkinoilla ja uskomme, että kuluttajat ottavat innokkaasti vastaan entistä paremmaksi uudistetun Nokia 5.1 -puhelimen."

Puhdas, turvallinen ja ajantasainen Android -käyttökokemus

Nokia 5.1 on uusin jäsen Nokia-puhelinten Android One -perheessä, joka tarjoaa Googlen suunnitteleman älykkään, turvallisen ja ajan tasalla olevan Android-kokemuksen. Android One mahdollistaa suuremman tallennustilan ja akunkeston sekä uusimmat innovaatiot ja sovellukset. Android One -ohjelmaam kuuluvassa Nokia 5.1 -älypuhelimessa on kuukausittaiset turvapäivitykset kolmen vuoden ajan ja käyttöliittymäpäivitykset kahdeksi vuodeksi. Tästä johtuen Nokia 5.1 on yksi markkinoiden turvallisimmista älypuhelimista, joka tarjoaa käyttäjälleen Googlen viimeisimmät palvelut, kuten Google Assistantin ja Google Photos-palvelun rajoittamattomalla korkealaatuisten kuvien tallennustilalla.

Android OreoTM -käyttöliittymän ansiosta kuluttaja voi nauttia uusimmista toiminnallisuuksista, joita ovat Google Assistant, Google Lens, Picture-in-Picture -toiminnallisuus ja Android Instant Appsin, jonka avulla sovelluksia voi etsiä ja käyttää ilman viiveitä. Lisäksi tarjolla on 60 uutta hienoa emojita ja akun kestoa maksimoivia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi taustasovellusten käyttöä rajoittava toiminnallisuus. Nokia 5.1 tukee myös tulevaa Android P -käyttöjärjestelmää.

