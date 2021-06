Akatemiahankerahoitusta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavalle luonnontieteiden ja tekniikan alojen tutkimukselle

Pandemiat ja muut kriisit -akatemiaohjelma edistää alan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta 27.5.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Akatemia on käynnistänyt Pandemiat ja muut kriisit sekä niihin varautuminen (RESILIENCE) -akatemiaohjelman. Sen tavoitteena on tukea ja nopeuttaa covid-19-pandemiaan sekä muihin yhteiskunnallisiin kriiseihin liittyvää tutkimusta ja sen hyödyntämistä yhteiskunnassa. Tavoitteena on myös tukea tutkimusta, joka vastaa kriiseihin varautumisen, sekä kriisien vaikutusten hillinnän kysymyksiin ja näin parantaa yhteiskunnan resilienssiä eli selviytymis- ja sopeutumiskykyä.