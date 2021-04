Akava esittää kotitalousvähennyksen kehittämistä

Akava ehdottaa, että kotitalousvähennyksen käyttömahdollisuuksia laajennetaan työllisyyden tukemiseksi ja palvelumarkkinoiden tukemiseksi. Akava esittää, että vähennyksen enimmäismäärä korotetaan 4 500 euroon ja korvausosuus nostetaan 60 prosenttiin. Lisäksi omavastuuosuus tulisi poistaa.

– Kotitalousvähennyksen laajentamisella olisi monia myönteisiä vaikutuksia. Laajempi vähennys tukisi työllisyyttä ja vahvistaisi palveluiden markkinoita. Harmaata taloutta voidaan torjua muun muassa laajentamalla kotitalousvähennystä, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Fjäder nostaa esiin, että Marinin hallitus päätti budjettiriihessään syyskuussa 2020, että kotitalousvähennyksen laajentamisesta päätetään kehysriihessä.

– Katsomme Akavassa, että kehysriihessä tulee päättää kotitalousvähennysjärjestelmän kehittämisestä. Tämä työ jatkuisi syksyn 2021 budjettiriihessä, Fjäder sanoo.

Kotitalousvähennystä voidaan kasvattaa kolmella tavalla. Sen enimmäismäärää voidaan nostaa, kasvattaa työkustannusten vähennyskelpoista osuutta ja/tai pienentää omavastuuosuutta.

– Ehdotuksemme on, että kotitalousvähennyksen enimmäismäärä korotetaan 4 500 euroon. Nykyisin enimmäismäärä on 2 250 euroa. Esitämme lisäksi, että korvausosuutta kasvatettaisiin 60 prosenttiin nykyisestä 40 prosentista. Omavastuuosuus olisi mielestämme syytä poistaa, jolloin pienistäkin korjaustöistä voisi saada vähennyksen. Nykyään omavastuuosuus on 100 euroa, jatkaa Fjäder.



