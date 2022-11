Akava on pettynyt, että TKI-verokannustin jää toteuttamatta

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Työ- ja osaamisperusteinen maahanmuutto kaipaa aktiivisia toimia myös seuraavalla hallituskaudella 11.11.2022 10:02:08 EET | Tiedote

Työmarkkinakeskusjärjestöjen (EK, SAK, Akava ja STTK) mielestä aktiivisia panostuksia työ- ja osaamisperusteiseen maahanmuuttoon on jatkettava seuraavalla hallituskaudella. Maahanmuuttopolitiikan on oltava tavoitteellista ja reilua. Suomen on sitouduttava vastuulliseen kansainväliseen rekrytointiin sekä aktiiviseen työperäisen hyväksikäytön ja harmaan talouden torjuntaan.