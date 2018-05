Akava: Osaamisseteli vauhdittamaan elinikäistä oppimista

Akavan mukaan tavoitteellisesta osaamisen uudistamisesta on tehtävä yksi työelämän peruspilareista. Akava ehdottaa ensimmäisenä askeleena osaamisseteliä, joka olisi uusi toimintamalli työnantajan, työntekijän sekä valtion kesken.

Osaamisen kehittämisen tulee palvella nykyistä paremmin sekä työntekijän että työnantajan tarpeita. Näin vahvistetaan työllisyyttä pitkällä aikavälillä.



— Suomen pitää nousta edelläkävijäksi työuran aikaisen osaamisen uudistamisessa. Meidän tulee luoda uusi rakenne ja rahoitus elinikäisen oppimisen toteuttamiseen. Vanhoilla keinoilla emme onnistu säilyttämään tarvittavaa osaamistasoa globaalissa kilpailussa, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.



Akavan johtavan asiantuntijan Ida Mielityisen mukaan koulutusjärjestelmän kehittämisessä on otettava huomioon työuran aikana tapahtuva oppiminen.



— Jotta saamme pidettyä työelämässä olevien osaamisen ajan tasalla se edellyttää merkittäviä muutoksia koulutusorganisaatioiden toimintakulttuureissa ja rahoituksessa. Koulutukseen sekä työelämään liittyvää lainsäädäntöä on myös uudistettava. Muutoksen läpiviemiseen liittyvät olennaisesti myös asenteet, sanoo Mielityinen.



Osaamissetelistä konkreettinen työkalu



Akava ehdottaa osaamissetelin käyttöönottoa elinikäisen oppimisen tueksi. Osaamissetelin lähtökohta on, että työntekijät, työnantajat ja koulutusjärjestelmä kantavat yhdessä vastuun työntekijän osaamisen säännöllisestä kehittämisestä.

— Jokaisen työntekijän etu työmarkkinoilla on ajantasainen osaaminen. Se liittyy olennaisesti työkykyyn, palkkakehitykseen sekä työllistyvyyteen pidemmällä tähtäimellä, jatkaa Mielityinen.



Fjäderin mukaan elinikäinen oppiminen sopisi erinomaisesti myös Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ykkösteemaksi.

Infograafi aiheesta löytyy osoitteesta: www.akava.fi/osaamisseteli