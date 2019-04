Akava: Palkka-avoimuuden edistäminen seuraavaan hallitusohjelmaan

Akava: Työaikalaki uudistuu vastaamaan paremmin työelämän muutoksia 11.3.2019 10:00:49 EET | Tiedote

Eduskunta käsittelee tänään esitystä työaikalaista täysistunnossaan. Nykyinen työaikalaki on vuodelta 1996. Työaikasuojelullisista syistä uuden lain soveltamisala on laaja. Sen piiriin kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki palkansaajat riippumatta siitä työskentelevätkö he työ- tai virkasuhteessa.