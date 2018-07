Akava: Työntekijän irtisanomissuoja heikkenemässä alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä

Hallituksen tekemä työsopimuslain muutosesitys työllistymiskynnyksen alentamisesta alle 20 hengen yrityksissä lähti lausuntokierrokselle tänään. Esitys heikentää työntekijän irtisanomissuojaa.

– Hallituksen päätös viedä eteenpäin kyseistä muutosta ei ole perusteltua, koska vaikutukset työllisyyteen ovat vähäiset. Nykyinen lainsäädäntö irtisanomisten osalta on mielestäni riittävä. Lisäksi riskinä on, että kynnys yritysten kasvulle nousee. Yrityskoko on esityksessä määritelty aivan liian korkealle. Toivon, että lausuntokierrokselle lähtenyt lakiesitys vedetään pois valmistelusta, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Hallitus ilmoitti tänään myös lopettavansa alle 30-vuotiaiden nuorten määräaikaisuuden perusteita koskevan muutosesityksen valmistelun, josta päätettiin keväällä kehysriihessä.



– Olemme tyytyväisiä hallituksen päätökseen lopettaa muutoksen valmistelu. Akava haluaa tukea nuorten työmarkkina-aseman vahvistamista ja työllistymistä kaikin mahdollisin tavoin. Nyt poisvedetty esitys olisi ollut väärä keino, sanoo Akavan työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko.

– On hienoa, että hallitus kuunteli Akavaa, johon kuuluu 116 000 opiskelijajäsentä, sanoo Fjäder.



Akavan hallitus käsittelee kokouksessaan 14.8. edellä mainittua lakiesitystä sekä aktiivimallia.