Akava Works -talousennuste: Suvantoon

Akava: Työllisyystoimia on tehtävä nyt 9.12.2019 09:35:44 EET | Tiedote

Akava painottaa, että monia ehdotuksia työllisyyden nostamiseksi on olemassa ja ne pitää ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. Lisäksi on tarkasteltava pidemmällä aikavälillä työllisyyden kehittämisen kokonaisuutta. Akavan tavoitteena on 75 prosentin ylittävän työllisyysasteen saavuttaminen.