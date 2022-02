Akava Works -työttömyyskatsaus: Suomen työmarkkinat vahvistuneet selvästi

Akava Works -työttömyyskatsaus kertoo Suomen työmarkkinoiden vahvistuneen odottamattoman paljon. Vastavalmistuneita on työttömänä vähiten kymmeneen vuoteen ja alle vuoden työttömänä olleita vähiten ainakin 16 vuoteen. Avoimia työpaikkoja on paljon. Lomautettujen määrä on pienentynyt tavanomaiseksi. Huolenaiheita ovat yhä korkea pitkäaikaistyöttömyys ja Uudenmaan hitaasti laskeva työttömyys.

Suomessa oli joulukuun 2021 lopussa 119 tuhatta työllistä enemmän ja 26 tuhatta työtöntä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoima kasvoi 93 tuhannella henkilöllä ja työllisyysaste kohosi 73,5 prosenttiin. Työttömien määrä vähentyi viime syksyn aikana varsin nopeasti kaikilla koulutusasteilla. Työttömyys on koholla lähinnä Uudellamaalla. Muualla Suomessa työttömiä on jokseenkin saman verran kuin ennen koronakriisiä. Alle vuoden työttömänä olleiden määrä on vähentynyt erittäin nopeasti. Heitä oli joulukuussa yli 25 000 vähemmän kuin ennen koronakriisin alkua. Alle vuoden työttömänä olleiden määrä on pienin ainakin 16 vuoteen. – Uusien työttömyysjaksojen määrä painui hyvin pian koronakriisin alkamisen jälkeen pienemmäksi kuin ennen pandemiaa. Alkavia työttömyyksiä on jatkuvasti ollut aiempaa vähemmän. Tämä on hyvin myönteinen tieto, kertoo Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen. Vastavalmistuneiden työttömyys kohosi nopeasti koronakriisin alettua. Kriisiä edeltäneelle työttömyyden tasolle palattiin ennen kesää 2021, ja sen jälkeen työttömyys on alentunut vielä huomattavasti lisää. Joulukuussa 2021 vastavalmistuneita oli työttömänä vähiten kymmeneen vuoteen. – Huonoin uutinen on, että pitkäaikaistyöttömien määrä ei ole vähentynyt juuri lainkaan. Työttömyyden hankalasta ytimestä on syytä kantaa huolta. Luvut voivat pysyä kauan kohollaan, sillä pitkittyneen työttömyyden katkaiseminen on tunnetusti vaikeaa, Sorjonen sanoo. Yli vuoden työttömänä olleita oli joulukuun lopussa runsaat 40 000 enemmän kuin ennen koronakriisin alkua. Lisäys on hyvin merkittävä, lähes kaksi kolmasosaa. Tutustu työttömyyskatsaukseen

https://akavaworks.fi/julkaisut/tyottomyyskatsaus-1-2022-lupaavaa-meininkia-tyomarkkinoilla. Katso työttömyyskatsauksen esittely ja keskustelu työllisyyspolitiikasta verkkolähetyksenä 8.2. kello 10–11 osoitteessa https://www.mediaserver.fi/live/akava.

