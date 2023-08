Akavan Erityisalat: Hallitusohjelman ylilyönteihin voitava vielä vaikuttaa

Akavan Erityisalat ja Nuoli: Nuorisotyön resurssit on määriteltävä nuorisolaissa 28.4.2023 08:01:22 EEST | Tiedote

Nuorisolakiin on kirjattava, kuinka paljon resursseja kunnan on käytettävä nuorisotyöhön. Lakiin tulee määritellä mm. henkilömitoitus ja nuorisotyöhön käytettävä budjetti, esittää Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat (Nuoli) ry. Nuoli on Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö.