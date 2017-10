Akavan Erityisalat: Korkeakouluvisio julkaistiin – mitä sitten?

Akavan Erityisalat on pettynyt opetus- ja kulttuuriministeriön tänään julkaisemaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visioon. Vuoteen 2030 asti ulottuva visio on tuttu kokoelma korkeakoulutusjärjestelmää haastavia muutostekijöitä ja kehittämistavoitteita.

– Tiedämme korkeakouluyhteisön johtamisen haasteet ja henkilökunnan kasvaneen tyytymättömyyden työolosuhteisiinsa. Visio ei odotuksista huolimatta tuonut tähän keskusteluun juurikaan uutta, sanoo koulutus- ja työvoimapolitiikasta vastaava asiamies Minna Nieminen Akavan Erityisaloista.

– Luottamus korkeakoulutukseen ja tieteeseen on palautettava erityisesti korkeakoulujen sisällä. Korkeakouluista on tehtävä houkuttelevia työpaikkoja maamme parhaille kyvyille. Kunnianhimoa ei voida luoda ylhäältä alaspäin, sen saa aikaan vain motivoitunut ja työhönsä sitoutunut korkeakouluyhteisö. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäväksi jää mahdollistaa tämä muutos.

– Meidän on pystyttävä kriittisesti tarkastelemaan sitä, miten yliopistoja ja ammattikorkeakouluja ohjataan erityisesti rahoituksen keinoin. Pirstaleisuudesta ja hankerahoituksesta on edettävä kohti pitkäjänteistä mallia, joka huomioi korkeakoulun oman strategian ja halun profiloitua. Ylhäältä alas johtamisen aika on ohi, menestys tehdään yhteistyössä.

Jotta visiossa esitetyt, sinänsä hyvät tavoitteet saavutetaan, Akavan Erityisalat vaatii myös uusia panostuksia sekä korkeakoulutukseen että tieteeseen.

– Visiotyöstä käytyyn runsaaseen keskusteluun ja siihen ladattuihin odotuksiin nähden lopullinen visio on hienoinen pettymys. Tunnemme jo varsin hyvin ne globaalit muutostrendit, jotka meidät haastavat, sekä ne kansalliset haasteet, joihin moniin on jo varsin pitkään etsitty ratkaisuja. Näyttääkin siltä, että varsinainen työ jää tehtäväksi vision julkaisun jälkeen aloitettavassa tiekartan laadinnassa. Tähän työhön on nyt panostettava.

– Suomalainen koulutusjärjestelmä korkeakoulutus mukaan lukien on ollut kansallinen menestystarina. Nyt julkaistu visio nostaa ansiokkaasti esiin suomalaisen järjestelmän vahvuudet, joiden päälle on hyvä rakentaa tulevaisuutta. Perusasiat ovat pitkälti kunnossa, mitä ei voi eikä saa pitää itsestäänselvyytenä. Menneisyyden menestys ei kuitenkaan takaa menestystä tulevaisuudessa, ja nyt on aika katsoa rohkeasti eteenpäin.

Lisätietoja: Minna Nieminen, asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka, Akavan Erityisalat, puh. 040 723 4788