Akavan Erityisalat: Kuntien kirjasto-, kulttuuri- ja museopalkat häpeällisen huonoja

Kirjastoissa, museoissa sekä liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluissa kuntapalkat ovat häpeällisen huonot, sanoo Akavan Erityisalat.

Liitto tukee neuvottelujärjestönsä JUKOn esitystä kunta-alan kattavasta palkkaohjelmasta ja on mukana parhaillaan kunta-alan historiallisen laajoissa lakoissa.

Korkeakoulutetun kirjastonhoitajan kokonaisansioiden keskiarvo kunta-alalla on 2 795 euroa kuukaudessa ja korkeakoulutetun museoamanuenssin 2 853 euroa, kulttuurituottajan 2 916 euroa ja suuhygienistin 2 908 euroa.

- Nämä lukemat eivät ole peruspalkkoja, vaan sisältävät jo lisät. Ne ovat keskipalkkoja, joten karkeasti puolet jäsenistämme saavat tätä vähemmän, selventää neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari mm. kulttuurin ja hallinnon ammatteja edustavasta Akavan Erityisaloista.

- Jäsentemme palkat kuntasektorilla eivät ole missään suhteessa työn vaativuuteen, edellytettyihin vastuisiin ja koulutukseen. Ero korostuu, kun vertaa palkkoja kuntasektorin kokonaisansioiden keskiarvoon, joka on 3 449 euroa kuukaudessa.

Muita esimerkkejä jäsentemme kokonaisansioista samasta tilastosta*):

informaatikko 3 017 euroa/kk

konservaattori 2 539 euroa/kk

taidepedagogi 2 245 euroa/kk

liikuntakoordinaattori 2 866 eroa/kk

nuoriso-ohjaaja 2 548 euroa/kk

*)Kokonaisansion keskiarvo euroa/kk kuntasektorilla 2021. Kyse on viimeisimmästä ja juuri julkistetusta palkkatilastosta: Tilastokeskus_Kuntasektorin palkat 2021

Myös hallinnon palkat

saatava kilpailukykyisiksi

- Myös hallinnon ja tukipalveluiden asiantuntijammattien osalta kunnat ovat palkkatasoltaan alisuorittajia, vaikka näillä aloilla kuukausipalkat sentään alkavat jo kolmosella, Korpisaari sanoo.

- Ammattimainen hallinnon asiantuntijatyö on aivan välttämätöntä, jotta kuntien palvelutuotanto pyörii sujuvasti ja jotta hallinnollinen valmistelu täyttää avoimen ja yhdenvertaisen hallinnon kriteerit.

- Kyllä hallinnon palkkojen tulee olla kilpailukykyisiä, jotta kunnat ovat jatkossakin alan asiantuntijoille houkuttelevia työpaikkoja, Korpisaari sanoo.

– Tulevaan sopimukseen tarvitaan monivuotinen palkkaohjelma kaikille. Palkkavääristymää korjaava ohjelma on erityisen tärkeä naisvaltaisille palkkakuopassa oleville kuntajäsenillemme. Tähän on kärsivällisesti pyritty jo vuosikymmeniä. Nyt mitta on täysi, sanoo Korpisaari.

Kymmenen kaupungin lakossa ovat mukana Akavan Erityisaloista isoimpina ryhminä kirjastojen ja museoiden sekä suun terveydenhuollon (suuhygienistit) jäsenistöä. Nämä ryhmät lakkoilevat liiton kaikkien kunta-ammattien puolesta.

Akavan Erityisalat on mukana JUKOn, JHL:n ja Jytyn Palkkapäivä-tapahtumassa perjantaina 6.5. klo 12-15 Helsingissä.

Akavan Erityisaloilla on noin 5 000 jäsentä kunta-alalla. Jäsenistöämme kunta- ja sote-alan tammikuussa alkaneissa työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.

