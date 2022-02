Akavan Erityisalat: Lupaava ratkaisu Veikkaus-varoista – edunsaajia kuultava seurannassa

Akavan Erityisalat pitää lupaavana Veikkauksen voittovaroja koskevaa uutta rahoitusmallia, jota hankeryhmä ja parlamentaarinen seurantaryhmä esittävät.

- Nyt epäterve kytkös rahapelituottojen ja yleishyödyllisen toiminnan välillä näyttää purkautuvan, kun Veikkauksen voittovarat tuloutetaan valtiolle yleiskatteellisena ilman korvamerkintää käyttökohteesta. Tätä olemme jo pitkään esittäneet, sanoo järjestösektorin edunvalvonnasta vastaava neuvottelupäällikkö Elin Blomqvist-Valtonen Akavan Erityisaloista.

- Veikkaus-rahoituksen kohtalo on ollut jännitysnäytelmä monille jäsenillemme taide-, kulttuuri-, museo-, liikunta- ja nuorisoalalla sekä julkisella sektorilla että etenkin järjestöissä.

- Uudessa mallissa on myös riskitekijöitä. On huolehdittava, ettei hyvinvointityön rahoitus heittelehdi lyhytjänteisesti poliittisten suhdanteiden mukana. On hyvä, että tämä riski on tunnistettu uudistuksen valmistelussa, Blomqvist-Valtonen sanoo.

- Hienoa, ettei ainakaan nyt julki tulleiden tietojen mukaan rahoituksen tasoon näytä juuri tulevan leikkauksia 2024–2026. Hyvä, että tästä on parlamentaarinen yksimielisyys. On kuitenkin muistettava, että vuosi 2026 on edessä pian. Yleishyödyllisen työn rahoitus tulee taata myös tämän jälkeen.

- On muistettava, että järjestöt tekevät työtä suomalaisten hyvinvoinnin eteen. Vain vakaa ja riittävä rahoitus takaa sen, että niiden tärkeä hyvinvointityö voi jatkua täysipainoisena.

- Uudistuksen yhteyteen esitetään parlamentaarisen neuvottelukunnan perustamista. Esitys on tervetullut. On tärkeää, että yleishyödyllisille yhteisöille suunnattua vuosittaista rahoitusta sekä toiminnan kehittämistä seurataan. Samalla on varmistettava, että edunsaajia itseään kuunnellaan tarkalla korvalla uuden rahoitusmallin seurannassa ja sitä kehitettäessä, Blomqvist-Valtonen sanoo.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Elin Blomqvist-Valtonen, p. 0201 235 336, elin.blomqvist-valtonen@akavanerityisalat.fi

***

Valtioneuvosto tiedotti uuden rahoitusmallin yksityiskohdista 8.2.2022. Uuden rahoitusmallin mukaisen toiminnan on tarkoitus käynnistyä 1.1.2024 alkaen.