Akavan Erityisalat: Teknologiateollisuuden ratkaisu murentaa luottamusta työmarkkinoilla

Akavan Erityisalat on huolissaan työmarkkinoiden lisääntyvästä vastakkainasettelusta. Teknologiateollisuus kertoi tänään ilmoitusasiana merkittävistä, yleissitovuutta vaarantavista muutoksista työehtosopimustoimintaansa.

Teknologiateollisuus eriyttää valtakunnallisen TES-toiminnan erilliseen työnantajayhdistykseen, johon alan yritykset joko liittyvät tai sitten eivät.

- Muutoksen seurauksena jäsentemme työehtojen vakaudelle tärkeä yleissitovuus on vaarassa, sillä osa Teknologiateollisuuden yrityksistä jättäytyy todennäköisesti pois valtakunnallisesta sopimisesta, sanoo johtaja Helena Lamponen Akavan Erityisaloista.

- Muutoksia arvioidaan akavalaisessa kentässä rauhassa, mutta tapa yllättää neuvottelukumppanit näin isolla periaatteellisella muutoksella kertoo huonosta ilmapiiristä työmarkkinoilla.Toimiva ja menestyvä työelämä voi perustua vain osapuolten väliseen luottamukseen.

- Valitettavasti Teknologiateollisuuden ratkaisu voi johtaa työehtosopimustoiminnan murentumiseen ja myös henkilöstön työehtojen heikentymiseen. Muutokset korostavat sitä, miten järjestäytyminen ammattiliittoon on yhä tärkeämpää, Lamponen sanoo.

Neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on Teknologiateollisuuden suurin sopijakumppani. Akavan Erityisalat on YTN:n jäsenliitto. Akavan Erityisaloissa on teknologiateollisuuden sopimusalalla noin 900 jäsentä.