Akavan Erityisalat: Työmatkamaskit työnantajalta tai työntekijälle verovähennyskelpoisiksi  

Akavan Erityisalat lähtee mukaan JHL:n maskitalkoisiin. Työnantajan tulisi korvata työmatkamaskit tai vähintäänkin ne tulisi muuttaa työntekijälle verovähennyskelpoisiksi. Liitto toivoo kaikkien työnantajien myös sallivan joustavasti etätyöt.

Akavan Erityisalat pitää hyvänä THL:n suositusta kasvomaskin käytöstä. Kasvomaskia on suositeltavaa käyttää suurimmassa osassa maata muun muassa joukkoliikenteessä ja aina, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta. Suositus ei koske työyhteisöjä.

Akavan Erityisalat lähteekin mukaan JHL:n aloittamaan haasteeseen, jossa työnantajien toivotaan kustantavan työntekijöiden kasvomaskit työmatkoja varten.

- Jos työnantaja ei kustanna työmatkojen maskeja, niistä on tulossa työntekijöille itse maksettuina merkittävä lisämeno. Jos työntekijä joutuu itse maksamaan työmatkamaskit, on vähintä, että hän voi vähentää ne verotuksessa. Nythän verottaja on jo linjannut, että maskit ovat työnantajalle verovapaat käytettiinpä maskeja työpaikalla tai työmatkalla, sanoo toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan Erityisaloista.

- Jäsenistömme on korkeasta koulutuksesta huolimatta pääosin matala- tai keskipalkkaista. Jo kevättalven ja kevään aikana saimme huolestuneita yhteydenottoja riskiryhmiin kuuluvilta jäseniltämme. Työhön meno ja sieltä paluu on välttämätön edellytys työpaikalla tehtävälle työsuoritukselle. Työmatkoihin liittyvää tartuntariskiä on aiheellista kaikin tukitoimin vähentää. Vetoamme julkiseen valtaan, maan hallitukseen ja verohallintoon työmatkoilla käytettävien maskien verovähennysoikeuden puolesta.

- Lisäksi on harkittava, voidaanko koronatilanteesta syntyneiden välillisten kustannusten tasaamista huomioida mm. sosiaaliturvaetuuksissa. Maskisuosituksen noudattamiselle ei saa olla taloudellisia esteitä.

Etätyökäytännöissä kuultava henkilöstöä

- Maskien lisäksi etätyön tarkoituksenmukainen jatkaminen on keino pitää mahdollinen toinen korona-aalto loivana. Kyselymme mukaan koronakevään totaalinen etätyö sujui asiantuntija-ammateissa toimivilta jäseniltämme pääosin hyvin, Salla Luomanmäki kertoo.

- On kuitenkin muistettava, että osalle kevään etätyöponnistus oli raskas. Sosiaalisten kontaktien puuttuminen sekä lomautukset tai niiden uhka verottivat hyvinvointia. Etätyö keittiön pöydällä, kun koko perhe lapsia myöten touhuaa samoissa tiloissa, on kuormittavaa.

- Nyt kun edessämme on uusi, osin pakotettu etätyökausi ja vieläpä syksyä vasten, tarvitsemme lisää panostusta työhyvinvointiin, esihenkilötyöhön ja mm. etätyön ergonomiaan. Kuormittavana jatkuva pandemiatilanne voi vaikuttaa myös työpanokseen. Näille työkyvyn notkahduksille on nyt löydyttävä erityistä ymmärrystä, Luomanmäki pohtii.

- Erityisen tärkeää on kuunnella työntekijöiden toiveita ja kokemuksia etätyön hyödyntämisestä. Julkisuudessa osa työnantajien edustajista on painottanut lähityön merkitystä ja siihen palaamista. Kuitenkin osalle työntekijöistä taas lähityöhön palaaminen voi turvajärjestelyistä huolimatta tuntua kuormittavalta, jolloin on hyvä tehdä joustavia ratkaisuja työntekopaikkojen suhteen. Haluamme korostaa hyvää yhteistoimintaa työnantajien ja työntekijöiden kesken.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat, puh. 040 700 7800